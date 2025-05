Chayo Mohedano recuerda el momento en el que casi fue a Eurovisión y se emociona al acordarse de su tía, Rocío Jurado

El pasado fin de semana, la modelo y actriz María José Besora organizó una fiesta para celebrar su 48 cumpleaños y entre los invitados estaba su amiga Chayo Mohedano, que dijo estar encantada de "reunirse y celebrar vida" y definió a María José como una mujer "muy entregada, muy real y muy de verdad".

Chayo Mohedano y su marido, Andrés Fernández | Gtres

Chayo atendió a la prensa a la entrada del local y, en declaraciones a Europa Press, comentó que está "muy bien", está centrada en el trabajo y componiendo nuevos temas, uno de los cuales se ha publicado a principios de mayo, titulado Dónde fue el amor.

Mientras se celebraba la fiesta, Melody actuaba en Eurovisión. Sobre ella, comentó que está "feliz" de lo que está consiguiendo con todo su trabajo: "Es una artistaza, a mí me encanta, desde chica. Hemos coincidido muchas veces y, además, el espectáculo que lleva es brutal", afirmó insistiendo en que no entendía las críticas que había recibido la representante de España en Basilea.

Chayo Mohedano, Rocío Jurado y Eurovisión

Como cantante, le preguntaron si le gustaría estar en Eurovisión y explicó que a principios de los 2000 le propusieron ir, pero "no salió". "Mi momento pasó...".

A partir de allí, ha seguido trabajando y componiendo y asegura que a ella no le hace falta ir a Eurovisión porque siente que representa a España cada vez que sube a un escenario. Asimismo, piensa que el festival "es un arma de doble filo" y que muchas veces los artistas patrios quedan en puestos que no se merecen: "Yo conozco a Pastora Soler, a Pilar, que estuvo también impresionante y no quedó en un puesto que para mí era el merecido".

Quien también intentó ser representante en el festival de la canción fue su tía, Rocío Jurado. Chayo recordó que "la más grande" participó en el programa de preselección para elegir al cantante español de 1971, pero no ganó. Tenía 24 años y dos discos publicados y, tras ello, se hizo más conocida. En aquella ocasión, había otros nombres, "artistazos" como Nino Bravo y Karina, que fue finalmente la elegida.

Rocío Jurado en una foto en la década de los 70 | Gtres

Sobre su tía, aseguró que la recuerda cada día "y sé que la gente también" casi 20 años después de su muerte. Como anécdota, conoció a una niña de unos 7 u 8 años que se emocionó mucho al enterarse de que ella era sobrina de Rocío Jurado: "Se le ha iluminado la cara. Y eso es lo que tenemos que seguir consiguiendo. Que siga escuchándose la Jurado y que los que vengan sepan todo el legado que dejó, que fue muy bueno y muy grande".

Rocío Jurado en una actuación del año 2001 | Gtres

Reivindicar a los artistas españoles

A raíz de esta conversación, la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito manifestó que hay que darles más valor a los artistas españoles, ya que "nosotros somos los primeros que tenemos que darle valor. Y luego, el mundo". Cree que muchas veces no tienen el reconocimiento que se merecen en nuestro país, pero sí, en cambio, en el extranjero.

Puso como ejemplo el de Carmen Flores, hermana de Lola Flores, que ha triunfado en Argentina. "Yo que he vivido en México y sé lo que es Carmen Flores en Argentina, a mí me extraña que no sea lo que es en Argentina aquí en España", se lamentaba Chayo. Y añadía que "los homenajes y los halagos se tienen que hacer en vida", ya que solo se valoran a los artistas cuando se mueren.