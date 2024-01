Cayetano Rivera y su novia, María Cerqueira: las imágenes que demuestran que su relación está más que consolidada

A finales de febrero de 2023, apenas 4 meses después de que se confirmase la separación de Cayetano Rivera y Eva González, salía a la luz que el torero estaba ilusionado con la presentadora portuguesa María Cerqueira Gomes. Un romance sorpresa que, a pesar de la distancia, ya que ella reside en Lisboa y él en Sevilla, y de sus apretadas agendas profesionales, no ha dejado de consolidarse en el último año.

El secreto para que su relación funcione a las mil maravillas y acaben de celebrar su primer aniversario de amor más felices y enamorados que nunca, intentar verse, aunque sea complicado por el trabajo de ambos, siempre que tienen ocasión. Sevilla, Ronda, la costa de Portugal, Venecia o Cádiz son algunos de los destinos por los que el hijo de Paquirri y su espectacular novia han paseado su amor en los últimos 365 días, compaginando a la perfección su noviazgo con su pasión por viajar.

Y una vez más han hecho de los aviones sus mejores aliados. La pareja viajaba a mediados de enero a Colombia para que Cayetano cumpliese con algunos compromisos taurinos y, antes de separarse de nuevo, han regresado juntos a España para disfrutar de unos días tranquilos en la casa que el diestro tiene en Sevilla.

Cayetano Rivera y su novia, María Cerqueira Gomes, llegan a Sevilla | Gtres

Cómplices y felices a pesar de la discreción con la que prefieren llevar su relación ante las cámaras, la pareja llegaba al aeropuerto de Sevilla intentando pasar desapercibidos entre el resto de turistas. Mientras María apostó por un look cómodo con vaqueros tipo mom-fit, zapatillas deportivas, cazadora de doble faz y gafas de sol, el torero, mucho más famoso en nuestro país, se ocultó bajo una mascarilla para tapar parte de su rostro.

El look de María Cerqueira Gomes | Gtres

Cayetano Rivera llega a Sevilla con mascarilla | Gtres

Ha sido al ver a las cámaras de Europa Press cuando se han separado varios metros y la portuguesa se ha situado detrás de su novio, que al margen de las polémicas que han protagonizado sus hermanos en las últimas semanas, ha guardado silencio sobre el enfrentamiento mediático de Francisco Rivera y Julián Contreras Jr.

Fran Rivera, Cayetano y Julián Contreras | Gtres

"Todo bien, gracias" ha confesado cuando le han preguntado por su noviazgo con María Cerqueira, aclarando que pese a su seriedad no le molesta el interés por su relación: "Yo no me enfado hombre" ha asegurado, dejando en el aire si se plantean dar un paso más tras este primer aniversario de amor en el que se han vuelto inseparables.