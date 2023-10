Carmen Lomana, su anécdota sobre la pasarela al quedarse descalza: "¿Esto qué es? Yo me lo quito"

Carmen Lomana, como una auténtica diva, se ha subido a la pasarela de la 080 Barcelona Fashion para desfilar para Dominnico. Lo que nadie se esperaba es que se convirtiera en la gran protagonista por quitarse los tacones y terminar el desfile descalza.

La socialite ha lucido un mini vestido negro, con escote lencero y falda con aberturas y lazos que no le podía sentar mejor. Un outfit que ha combinado con unos maxi pendientes de corazones, medias y zapatos de tacón de estilo rockero con hebilla plateada.

Carmen Lomana en el desfile de Dominnico de la 080 Barcelona Fashion | Gtres

Rompiendo completamente con su estilo tradicional, Carmen Lomana -un icono de la jet set de nuestro país- ha vuelto a sorprender, aunque no solo por su look. La televisiva ha dejado para el recuerdo una anécdota que el propio diseñador se ha tomado con humor.

Pese a que las profesionales del mundo del modelaje saben que una vez te tropiezas en una pasarela, debes recomponerte y continuar con el show, para la socialite no ha sido opción. En cambio, Lomana ha optado por mostrar su naturalidad y quitarse los tacones, terminando su participación completamente descalza.

Carmen Lomana en el desfile de Dominnico de la 080 Barcelona Fashion | Gtres

Tras esto, ha recogido los tacones y ha continuado el show con una sonrisa. Un hecho viral del que tanto Dominnico como ella misma se han reído para los micrófonos de Gtres. "Hago nada más que salir y digo: ¿esto qué es? Se me está saliendo. Y digo: yo me lo quito, porque no me voy a meter dentro ni me voy a sentar ahí, me los quito", ha confesado Carmen.

Por su parte, el diseñador se lo ha tomado como un gesto de originalidad y comodidad por parte de su amiga: "Yo lo primero que he hecho antes de que saliera a la pasarela le he dicho: Carmen, sé tú misma, siéntete cómoda. Y lo has defendido muy bien".

Carmen Lomana en el desfile de Dominnico de la 080 Barcelona Fashion | Gtres

Carmen Lomana, además de ser una coleccionista de prendas de lujo muy aclamada en España, se ha convertido también en un icono de moda. Por este motivo ha tomado la decisión de debutar en la pasarela, una experiencia que ha calificado como "emocionante".

"Era algo que nunca había hecho y me sentía muy incapaz, pero por Dominnico lo he hecho encantada y por el público, porque hay una gente aquí maravillosa. Y luego, por ser de Barcelona, ciudad que adoro y que es un referente en mi vida. Me he emocionado mucho", ha sentenciado.