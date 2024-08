Carla Goyanes, destrozada por el dolor, se despide de su padre con este desgarrador y emocionante mensaje

Carla Goyanes ha roto su silencio tras el repentino e inesperado fallecimiento de su padre, el empresario Carlos Goyanes, a causa de un paro cardíaco mientras se encontraba de vacaciones con toda su familia en su residencia de Marbella. Destrozadas, su viuda Cari Lapique y sus hijas daban su último adiós a su gran pilar este jueves en la más estricta intimidad y arropadas tan solo por sus familiares y amigos más cercanos.

Y ha sido tras celebrar un funeral en memoria del empresario en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Guadalmina a última hora de la tarde, horas después de su incineración, en el que una desolada Carla fue incapaz de contener las lágrimas, cuando la exmodelo ha querido despedirse públicamente de su padre.

Carla Goyanes, en el funeral de su padre | Gtres

Lo ha hecho con un precioso y desgarrador mensaje que ha compartido en Instagram. Con la Salve rociera de Raya Real de fondo y un carrusel de imágenes que refleja lo especial que era la relación que Carlos Goyanes mantenía tanto con su hija como con sus nietos, Carla se ha dirigido directamente a su "papá" para confesarle que "no te haces una idea de lo que te vamos a echar de menos". "Eres el mejor padre y abuelo que se puede tener. Y no porque lo diga yo sino que cualquiera que te haya conocido de verdad lo sabe" ha asegurado.

Carlos Goyanes y Cari Lapique | Gtres

"Ahora mismo soy incapaz de imaginarme una vida sin ti" ha añadido, contándole a su padre "lo bonito" que ha sido, pese al dolor, su último adiós: "Ojalá pudieras ver lo bonito que ha sido toda la gente que se volcó para intentar ayudarte, toda la gente que desde el primer momento ha estado a nuestro lado consolándonos y a la vez conmocionados por haberte perdido tan de repente".

"Todos tienen buenos recuerdos de ti, de tus distintas etapas de la vida y disfruto escuchándoles. Todos coinciden en lo bueno que eras, lo auténtico, genial y transparente, lo divertido, especialmente la devoción que tenías por tu familia. No solo nos han mostrado el cariño que nos tienen sino el que te tenían a ti" ha relatado muy emocionada, revelando el cariño que todos sentían por su progenitor.

Un adiós en el que Carla se sincera revelando que le ha hecho "muy feliz saber que te has ido rápido y sin sufrir, te has ido disfrutando de las vacaciones con tu familia y en paz" aunque le duela "no haber tenido tiempo de despedirme". "Te queremos y nunca te vamos a olvidar. Gracias por todo lo que me has dado a mi y a mis hijos. Siento que no hayas podido disfrutar más tiempo de tus nietos como te hubiera gustado, como esperabas hacer. Descansa en Paz" ha concluido esta mensaje con el que, sacando fuerzas de flaqueza, la socialité se ha despedido públicamente de su padre demostrando su amor por él.