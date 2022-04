Boris Izaguirre recibe el alta hospitalaria y explica cómo se encuentra tras su intervención

Este pasado Domingo de Ramos, Boris Izaguirre sorprendía desde el hospital con unas alarmantes imágenes que él mismo compartió en sus redes y que desataron la preocupación de sus seguidores.

''Pasaré unos días en observación médica antes de que me practiquen una intervención quirúrgica que me aleje definitivamente de cualquier riesgo cardiovascular. Gracias a todos por vuestro interés y cariño'', comunicó el presentador entonces.

Afortunadamente, este pasado miércoles, y después de varios días con su perfil inactivo, Boris reaparecía para actualizar a sus seguidores sobre su problema de salud.

''Estamos bien y, sobre todo, aliviados al saber que han descubierto un problema cardiovascular grave que desconocíamos'', comenzó escribiendo para posteriormente desvelar el nombre de la cirugía que le habían practicado: ''Una endarterectomía carotídea''.

Tras la intervención a la que el propio Boris definió como todo ''un éxito'', el escritor venezolano ha recibido el alta y, fenomenal y contento, le ha explicado a las cámaras de 'Europa Press' cómo se encuentra y en qué ha consistido la operación que ha alarmado a los usuarios del universo 2.0.

''Ya nos vamos a casa, ya estamos dado de alta, ha sido una intervención muy rápida y es muy frecuente. Lo importante de todo esto ha sido que hemos hecho magnífica precaución. Me encantaría hacer mucho hincapié en eso porque de todas las revisiones que nos hacemos la cardiovascular es una de las más importantes y eso es lo que hemos hecho acá. Hemos estado ingresados haciendo todas las revisiones hasta dar en el punto donde se encontraba el problema'', se ha sincerado.

El periodista ha aclarado que ese ha sido el motivo por el que ha tenido que entrar a la sala de operaciones: ''Por eso hemos hecho la cirugía y lo hemos solucionado. Me escucháis perfectamente bien, yo creo que me veis bastante bien y con eso pienso que nos podéis dejar ahora ir a casa que Rubén está muy interesado en volver y los amigos que nos vienen a buscar nos están esperando porque tienen un vuelo a Londres y no queremos que lo pierdan''.

En compañía de su pareja, Rubén, el guionista ha abandonado el hospital asegurando estar encantado con el médico que le ha atendido: ''Dice que estoy muy bien. Es extraordinario’'.