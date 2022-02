J Balvin dedica un conmovedor mensaje de cumpleaños a su madre, hospitalizada por COVID

Para J Balvin la familia es lo más valioso de su vida, por eso, está muy preocupado por su madre, que desde hace varias semanas se encuentra ingresada por Coronavirus, y cumple años en cuidados intensivos. Por eso, el cantante le ha dedicado unas palabras en sus redes sociales.

J Balvin no se ha separado de su madre, Alba Mery Balvin, desde que fue hospitalizada, y no iba a ser menos el día de su cumpleaños. El cantante colombiano intentó celebrar dentro de lo posible esta fecha tan especial llevándole bombones y globos al hospital.

Un mensaje desde el corazón

J Balvin y su madre están muy unidos, ella siempre ha sido su apoyo incondicional, y una de las personas que le animaron para seguir con su carrera como cantante de reggaetón.

Ahora, el día de su cumpleaños le ha dedicado estas palabras en su cuenta de Instagram: "Querida, madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡pero acá estamos juntos!" comenzó diciendo.

"Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga. Gracias por acompañarme desde cero y, por esto, me refiero al principio de mi creación, TÚ fuiste quien me dio la vida."

También quiso resaltar el gran corazón que tiene su madre recordando cuando tras varios días en coma, al despertar lo primero que hizo fue preocuparse por aquellos que "no tenían cómo pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el Covid".

Y para terminar dijo: "Te amo, vamos a salir adelante y, como siempre me dices: 'No le tengamos miedo al miedo' ¡Grande, madre! Como tú misma te haces llamar: 'El Milagro'".

J Balvin también luchó contra el COVID

El propio cantante también estuvo a punto de perder la vida por Coronavirus el verano del año 2020, por lo que sabe lo mucho que está sufriendo su madre.

Contagiarse del virus le hizo sentirse "frágil, vulnerable y cerca de la muerte" tal y como expresó en una entrevista.

