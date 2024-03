Asier Etxeandía confiesa cómo le ha afectado haber sufrido acoso en el colegio: "Eso me ha convertido en la persona que soy"

Continúa el incesante goteo de actores y actrices por el Festival de Cine de Málaga. El último de ellos, Asier Etxeandía, que ha presentado en el que confiesa que es su evento favorito del año su nueva película, El Molino, que protagoniza junto a Pilar López de Ayala, Imanol Arias, Claudia Traisac o Pablo Rivero.

Asier Etxeandía, en el Festival de Cine de Málaga | Gtres

Un festival en el que se ha puesto el acento en la denuncia social de diferentes artistas para que se acaben los abusos y las agresiones sexuales en el mundo del cine. Un movimiento me too que el protagonista de The Hole apoya completamente: "El tiempo de la caspa tiene que desaparecer. Que haya estado oculto y que haya estado subterráneo tanto tiempo es vergonzoso" apunta.

Y aunque en su caso no ha sufrido ningún abuso o situación incómoda desde que comenzó su carrera artística hace ya más de dos décadas con Un paso adelante, Asier sí fue víctima de acoso cuando era solo un niño, como ha revelado ante los micrófonos de Europa Press: "En el colegio. He sido un niño que recibió bullying en el colegio, por el resto de compañeros e incluso por profesores, por los propios curas, efectivamente, sí".

Asier Etxeandía posa para los medios en Málaga | Gtres

"Pero bueno, eso me ha convertido en la persona que soy. Una persona que ama su trabajo. Y tuve que pasar por eso para dedicarme a lo que me dedico" confiesa, asegurando que "por supuesto" que ha perdonado a esos compañeros que tanto le hicieron sufrir en su infancia. "Por supuesto. Bailan lo que yo canto. Es la mayor de las venganzas" afirma contundente.

Un momento durísimo en el que contó con el apoyo incondicional de su familia: "Está muy orgullosa de mí", desvela. Y confiesa que se ha animado a hacerlo público para que otras personas sigan sus pasos y visibilicen una situación que no se debería permitir. Algo que él ha dejado atrás, porque como nos cuenta "estoy en un buen momento, un momento maduro, muy seguro de lo que quiero hacer y por qué lo hago. Estoy en la búsqueda de la verdad".