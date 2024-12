Así es la vida de Claudia Jiménez, hija de Raquel Revuelta

Si un día ha marcado la vida de Claudia Jiménez Revuelta, hija mayor de la conocida actriz y modelo Raquel Revuelta, fue el 13 de febrero del 2020. Aquel fatídico día la joven recibió la peor de las noticias: el fallecimiento de su padre, el empresario Miguel Ángel Jiménez, a los 55 años, tras no poder superar una operación de corazón.

No hay duda que ese día la vida de Claudia cambió para siempre. Sin embargo, más de cuatro años después del triste suceso, la hija de Raquel Revuelta ha demostrado una fuerza digna de admiración para sobreponerse y seguir con su vida, siempre con el recuerdo de su padre muy vivo en su memoria. Así lo ha demostrado recientemente, con un mensaje cargado de emoción para rendir homenaje a su padre: "4 Navidades sin ti, y sigo sin entenderlo, sin a veces creerlo", ha escrito la joven en un post en sus redes sociales junto a una fotografía de la boda de su madre Raquel y Miguel Ángel.

Claudia es la mayor de las hijas de Raquel Revuelta y Miguel Ángel Jiménez, y siempre ha estado muy unida a sus hermanos, Nicolás y Miki, y a su madre Raquel, por supuesto. Juntos forman un equipo muy fuerte que ha tirado adelante con entereza tras el durísimo golpe que supuso el fallecimiento del padre de familia.

¿Con quién se casa la hija de Raquel Revuelta?

Con 29 años de edad, Claudia es un calco de su madre, Raquel, y este 2024 dio una enorme alegría a su madre –quien no pudo reprimir su emoción ante la buena nueva– y a toda su familia anunciando su compromiso con su novio Vicente Benítez, al que llama Vicen, con quien mantiene una relación muy sólida desde hace años.

La pareja ha anunciado que se dará el "sí, quiero" el 21 de junio del 2025 en una pequeña iglesia de Zahara de los Atunes, tras 8 años de noviazgo. "Vicen quería hacerlo en la playa, porque sabe que aquí estás tú, porque te conoce y te admira, porque te quiere y me quiere", ha escrito Claudia recordando a su padre en un post con un carrusel de fotos junto a su futuro marido. Y ha añadido: "Sé que me lo enviaste de nuevo, para que me cuidase como seguro que tú lo habrías hecho. No puedo ser más afortunada ni más feliz".

¿Qué se sabe de la vida de Claudia, la hija de Raquel Revuelta?

Conocida como Claudia Ula en las redes –un nombre de origen africano que le puso su padre–, la hija de Raquel Revuelta es toda una influencer y cuenta con más de 34.000 seguidores en Instagram. En las redes comparte todo tipo de contenido –con mucho éxito–, como sus mejores outfits, sus viajes y los ratos más divertidos que pasa junto a su familia y su novio Vicen.

Con todo, y más allá de las redes, la joven estudió Derecho y Administración de Empresas bilingüe y se ha labrado una sólida carrera profesional, trabajando para una destacada cadena hotelera como responsable de marketing en España y Portugal. Por si fuera poco, la hija de Raquel Revuelta fundó su propia empresa de comunicación y ayuda a su madre en la empresa de moda flamenca que posee.

Sin embargo, si algo apasiona por encima de todo a Claudia es la música. En este campo, la joven ha demostrado que va sobrada de talento, lo que le ha permitido participar en varios programas musicales como La Voz, entre otros. Una afición que, por cierto, comparte con su hermano pequeño Nicolás, con el que ha actuado en alguna ocasión.

Claudia siempre ha confesado que la música es más que una afición para ella y se ha formado para perseguir su sueño de convertirse en cantante. Su bonita voz y sensibilidad musical es algo que emociona especialmente a su abuela, con la que está muy unida y de la que siempre presume en las redes.