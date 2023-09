Así es Olga Carmona, la heroína en la Copa del Mundo que visita El Hormiguero

"¿Qué dices?", espeta Olga Carmona a Tere Abelleira en el banquillo de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. "¿Lo sabías o no?", le pregunta la futbolista gallega a una sevillana incrédula y visiblemente sorprendida ante la noticia que estaba recibiendo. "¡Enhorabuena!", le decía la centrocampista del Real Madrid después de comunicar a Carmona que estaba entre las 30 futbolistas nominadas por la revista France Football a la Mejor Jugadora del Mundo.

Una ocasión perfecta para visitar El Hormiguero, el programa presentado por Pablo Motos que hablará con la andaluza después de unas semanas llenas de emociones. Y lo hace de casualidad, ya que, por segunda vez consecutiva, Miguel Bosé, ha causado baja inesperadamente, después que la semana pasada ya les dejara plantados por una enfermedad y tuviese que ser sustituido por Carlos Latre. Casualidad o no, el relevo tiene mucho interés.

Después de la consecución del Mundial de fútbol, disputado en Australia y Nueva Zelanda, con un destacado protagonismo en la final, la futbolista sevillana se ha colado entre las mejores de todo el panorama mundial. Sin embargo, su historia comienza mucho antes. Antes de que el tiempo se detuviera en el Estadio de Australia de Sídney. Antes de su llegada al Real Madrid. Antes de pisar el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, del Sevilla FC. Mucho antes, así comenzaba la historia de Olga Carmona: la heroína de la primera estrella de España.

Fútbol, antes que natación, tenis o flamenco

No obstante, aquel zurdazo ajustado de Olga Carmona en el minuto veintinueve, bajo los focos del Estadio de Australia de Sídney, pudo no haber sucedido nunca. De hecho, pudo haber sustituido las botas de fútbol por el gorro de piscina, la raqueta o los zapatos de flamenco. "Yo me negué totalmente. Era la única niña y yo lo único que quería, con un pensamiento inculcado, era que hiciese otra cosa, otro deporte… No sé, fíjate los pensamientos", reconocía Olga García, la madre de la futbolista, en una entrevista para la Cadena Ser.

No obstante, la resistencia duró más bien poco. Con tan solo siete años, se retiró de las piscinas y los tablaos para imitar a sus hermanos mayores, quienes pegaban patadas a un objeto llamado balón. Fue entonces cuando encontró su verdadera pasión. Su hermano mayor, Fran, y su mellizo, Tomás, le transmitieron el amor por este deporte e incluso, los dos primeros años, los tres hermanos compartieron equipo de fútbol en el pueblo.

Hasta que dio el salto a la cantera del Sevilla Fútbol Club. De todas formas, aunque no con el éxito y la fama conseguida por Carmona, sus dos hermanos se dedican profesionalmente al futbol. El primogénito juega en el Club Deportivo Teruel, mientras que el mellizo lo hace en la Unión Deportiva Tomares.

La llamada del Real Madrid que le separa de su madre

Su progresión fue tan rápida que cuando la familia quiso darse cuenta ya era 2020 y se oficializaba su fichaje por el Real Madrid. Un momento que para cualquier persona sería el mejor de su vida, pero para ella y su madre significó un cambio duro a causa del especial vínculo que existía entre ambas. De hecho, comparten un tatuaje – una madre y una hija abrazándose junto a un símbolo de infinito - que la futbolista besa cada vez que marca un gol.

Su llegada a la capital española y la consiguiente separación de su madre provocó de un momento de su vida donde tuvo que contar con la figura de una psicóloga para salir adelante. Desde entonces, Olga Carmona trabaja tanto su salud física como su salud mental, lo que le han convertido en una jugadora con una personalidad muy fuerte. El carácter y la intensidad son las dos palabras que la definen, tanto fuera como dentro del campo.

De la gloria del Mundial a la tragedia

Como ocurre con Andrés Iniesta tras el tanto que anotó en el minuto 116 frente a Holanda, Olga Carmona es la heroína de toda una nación desde el momento que España logró su primera estrella gracias a su gol. La sevillana fue protagonista en seminales, donde también marcó el segundo tanto ante Suecia, que provocó que Olga García, su madre, perdiera el miedo a cruzar el mundo y viajara hasta Sídney para disfrutar de la final en primera persona.

Tuvo que renovar el pasaporte y pedir unos días de permiso al trabajo, pero Olga García voló hasta Australia para apoyar a su hija. Sin embargo, el viaje y la gloria quedaron empañados por la tragedia. El padre de Olga Carmona fallecía a causa de una larga enfermedad durante la madrugada anterior, una noticia que la familia no quiso comunicar a la futbolista hasta que se proclamó campeona del mundo.

"Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", publicaba la jugadora del Real Madrid desde el avión que traía a la Selección Española Femenina de Fútbol de vuelta a España.