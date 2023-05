Así fue la relación que Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz mantuvieron hace 20 años

Han pasado más de dos décadas desde "el primer casting" que hizo realidad "lo que pasa en las películas". Más de 20 años desde que Miguel Ángel Muñoz se enamorara "a primera vista" de Mónica Cruz, como él mismo confesaba recientemente en su visita a 'El Hormiguero'.

Los actores, protagonistas de UPA NEXT, disponible en ATRESplayer PREMIUM, acudían este martes junto con Beatriz Luengo al programa de Antena 3 para hablar de la secuela de 'Un paso adelante' que no solo marcó sus vidas sino también las de toda una generación.

Una visita donde, entre otras cosas, recordaron cómo fue la historia de amor que mantuvieron durante dos años, de 2002 a 2004, mientras tenía lugar el rodaje de la mítica serie.

Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo en 'El Hormiguero' | GTRES

Fue a raíz de lo que espetó la cantante madrileña, "a ella lo que realmente le cambió la vida fue Miguel Ángel Muñoz", que comenzaron a rememorar lo que fue su noviazgo, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia. Tanto que incluso descubrimos que, enamorada durante su relación, la hermana de Mónica Cruz "se tatuó MAM (sus iniciales) en la muñeca". Sin embargo, precavida por lo que pudiera pasar en un futuro, la intérprete dejó "un espacio porque la vida es muy larga, por si acaso" que posteriormente completó con una 'A' y ahora pone "mamá".

Una sorprendente anécdota que sirvió de precedente para que ambos detallaran más en profundidad cómo surgió su historia: "A mí me hacía tanta ilusión entrar en 'UPA' como conquistar a Mónica. Yo me preparé mucho, pero cuando llegó el primer casting la vi y esto que pasa en las películas, me enamoré a primera vista", explicó el actor.

Pero la realidad es que su noviazgo se rompió antes de que acabara la serie, por lo que, ¿cómo fue trabajar juntos una vez ya habían roto?: "Lo peor es cuando es tu compañera de reparto y los personajes comparten historia de amor porque luego, cuando no estás bien, fue un desastre", se sinceró Muñoz. Unas declaraciones a las que Cruz añadió que "lo dejamos, pero seguíamos siendo pareja en la tele" por lo que "ese duelo, cuando te separas y coges aire, nosotros no lo podíamos hacer porque nos veíamos todos los días. Pero lo llevamos bien".

Sin embargo, el intérprete apuntaba que "los personajes seguían enamorados y ella estaba ligando con otro actor de la serie" y aseguraba que "desde entonces, nunca más me he enamorado de una compañera de trabajo" puesto que "cuando tienes una experiencia tan traumática...". Una delicada situación que, no obstante, Mónica no la recuerda "con tanto trauma".

Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz | GTRES

Pese a su ruptura, lo cierto es que ambos han sabido conservar el cariño y el respeto que se forjó entonces: "Luego hemos podido revisar nuestra relación y ser muy amigos. Ahora somos como familia", explicó Miguel Ángel Muñoz.

Un día antes de su visita al programa de Pablo Motos, el que ahora esté también centrado en su nuevo reto personal de convertirse en piloto de carreras se mostró de lo más orgulloso de su ex cuando le preguntaron por ella durante la gala 'People in red': "Somos íntimos amigos y la verdad es que es muy bonito mantener la amistad después de tantos años y cuando tienes la oportunidad además de compartir algo tan importante como es nuestra profesión y un proyecto que significó tanto para nosotros pues la verdad es que es un regalito", se sinceró.