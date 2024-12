Alejandra Martos no sabe todavía cómo celebrarán Navidad en el hospital con su padre: "Tampoco podemos venir todos"

Como ya confirmaba su hermano Jacobo Martos a primera hora del día, Alejandra Martos explica que Rapahel deberá pasar la Nochebuena y la Navidad ingresado en el Hospital 12 de Cctubre donde continúan haciéndole pruebas para determinar el motivo por el que el cantante sufrió un fallo cerebrovascular hace algunos días. "No hay ninguna certeza. Nosotros no hemos dicho nada porque no lo sabemos. Es que no lo sabemos. Podría ser, pero podría ser el jueves también, no tenemos ni idea. Lo que sabemos hoy es que se queda mañana y se queda pasado, eso seguro" dejaba muy claro la hija del cantante ante los rumores de que podría acabar esta misma semana ya en casa.

Aunque el cantante tendrá que celebrar estas fiestas en un ambiente muy diferente al que esperaba, su hija ha dejado claro ante los medios que no lo hará solo: "No hombre, cómo lo va a pasar solo. Nos re-adaptamos, no pasa nada". Sobre si cabría la posibilidad de que todos cenaran juntos, explicaba: "No sé, todavía no sé muy bien cómo lo vamos a hacer porque tampoco podemos venir todos a un hospital... No, eso no se puede. Vendremos un rato o vendremos por turnos o no sé".

Alejandra Martos atendiendo a la prensa | Europa Press

A pesar del ingreso que le ha impedido cumplir con sus compromisos profesionales, Alejandra asegura que su padre se encuentra animado y con ganas: "Está animado, está bien, está tranquilo y todo en orden y ya está, siguiendo instrucciones médicas, nada más".