Ágatha Ruiz de la Prada, eufórica tras asistir al Baile de la Rosa: "Los Grimaldi son geniales"

Ágatha Ruiz de la Prada ha vivido, como ella misma confiesa, uno de los fines de semana más especiales y divertidos de su vida. La diseñadora ha asistido por primera vez como invitada -y representante de la marca España- a uno de los eventos más glamourosos del planeta, el exclusivo Baile de la Rosa organizado por los príncipes Alberto y Carolina de Mónaco.

La Familia Real monegasca en el Baile de la Rosa 2024 | Gtres

Una fiesta a la que, una vez más, ha asistido la familia Grimaldi al completo, incluida la princesa Charlene, que llevaba una década sin acudir a la cita por excelencia de la crème de la crème monegasca, que en esta 68º edición ha convertido la Sala de las Estrellas del Sporting Club de Montecarlo en una pista disco de baile de los años 70 recreada por el diseñador Christian Louboutin.

Ágatha Ruiz de la Prada en el Baile de la Rosa | Gtres

Ágatha, invitada por la empresaria inmobiliaria Francesca Fanco, ha asistido acompañada por su novio José Manuel Díaz Patón y ha acaparado todas las miradas con un look multicolor de su última colección: un vestido lleno de maxi lazos tridimensionales en tonos verdes, rosas, rojos, azules, amarillos... que ha combinado con unos zapatos multicolores de plataforma y un bolso dorado con uno de sus característicos corazones en el centro.

Agotada pero eufórica tras haber disfrutado del Baile de la Rosa y haber podido conocer a la Familia Real de Mónaco, la diseñadora ha regresado a Madrid y ha revelado en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press cómo se lo ha pasado y cómo es el príncipe Alberto de Mónaco en las distancias cortas.

Ágatha Ruiz de la Prada en el aeropuerto de Madrid | Europa Press

"Ha ido genial, lo hemos pasado bomba. Ha sido la bomba, la bomba, la pera. Se lo recomiendo a todo el mundo", ha asegurado. Además, ha confesado que "los Grimaldi son geniales" y esto es lo que opina del príncipe Alberto: "Me ha parecido simpatiquísimo y buenísima gente (…) No sabía yo que era tan buenazo, la verdad".

En su repaso a cómo es la familia monegasca, Ágatha ha confesado que a Carolina no la vio demasiado porque "estuvo todo el rato sentada, no salió a bailar. Yo creo que por no quitarle protagonismo a Charlene, que creo que lleva muchos años sin ir". Y, lo que más le llamó la atención de la mujer del príncipe Alberto fue su traje: "Era muy arriesgadillo".

Ágatha Ruiz de la Prada en el Baile de la Rosa | Gtres

"Estefanía muy flaquita, muy flaca, muy flaca. Y los sobrinos muy guays, salieron como muy monos con su tío. A mí me vio todo el mundo porque llevaba un traje como para no verme... Y la verdad es que la gente estuvo muy amable. Yo me lo dudé mucho pero al final muy contenta", ha asegurado encantada con la experiencia.