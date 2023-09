ERRORES COMUNES

¿Por qué no debes comer la pizza directamente de su base?

La pizza del supermercado es una de las opciones más recurrentes cuando llegamos del trabajo, estamos cansados y no queremos cocinar. Abrimos el envase, la metemos al horno y, para no manchar nada y no tener que fregar, nos la comemos en su misma base. Este es un error que no deberías cometer y estos son los motivos.