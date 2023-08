Pudín refrescante de fresa y chía

Hasta hace relativamente no mucho tiempo, el pudín no era uno de los postres más habituales dentro de la gastronomía española. Existían otras opciones parecidas más comunes en la península, como el flan, las natillas o el arroz con leche. Sin embargo, la globalización nos ha traído alternativas de otras culturas. Es el caso del pudding o pudín, que proviene de la cocina británica y estadounidense y no debe ser considerado necesariamente un postre.

Desde sus países de origen, no consideran que esta elaboración deba ser solo un dulce, ya que puede formar parte de los platos principales de nuestra comida. Sin embargo, en España lo hemos adoptado generalmente como un postre y lo cierto es que resulta delicioso y, sobre todo, muy sencillo de preparar. Además, se trata de un plato muy versátil, que permite innumerables variaciones. Y es que combina a la perfección con cualquier ingrediente.

Cómo preparar pudín de chía con fresas

En NovaMás y de la mano de la cuenta de Instagram @chiabiaseed, nos hemos propuesto ofrecerte una receta de pudín diferente, uno de chía con fresas, un plato sano y con apenas grasas que se convertirá en una gran opción como desayuno, snack o postre. Además, podrás prepararla en un momento y solo tendrás que esperar un par de horas para que repose y comértelo.

Ingredientes para realizar esta elaboración:

1/2 taza de fresas, pueden ser frescas o congeladas

1 taza de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla

3 cucharadas de semillas de chía enteras

Para las capas del pudín:

1 yogur a elección

Plátano a rodajas

Bayas

Sirope de arce

Coco deshidratado

Elabora en casa pudín sano y sin grasas

1. Añade las fresas y la leche en una batidora. Puedes trocear los frutos y añadirlos al pudín en lugar de batirlos con la leche.

2. Bate los ingredientes hasta obtener una mezcla líquida.

3. Vierte el batido en un bol y añade el resto de ingredientes.

4. Mezcla bien los ingredientes hasta que estén bien integrados y deja reposar la mezcla durante 15 minutos.

5. Después de ese transcurso de tiempo, vuelve a remover.

6. Pon la mezcla en un bote hermético en la nevera durante 4 horas. Lo ideal es dejarlo durante toda la noche.

7. Reparte la mezcla en vasitos.

8. Decora los vasos al gusto con los ingredientes anteriormente mencionados: la chía, las rodajas de plátano, las bayas, el coco y/o el sirope de arce.

9. ¡Ya puedes disfrutar de tu pudín!