Por qué usar protector solar en invierno

Seguro que no usas protector solar en invierno y pensarás que solamente debes aplicártelo en verano, esto es un error muy frecuente que comete la mayoría de las personas. Aunque durante el invierno no veas mucho el sol, no quiere decir que no pueda afectar a la dermis. Los rayos UVA son tan fuertes durante los meses de invierno como en verano, por lo que debes usar protector solar en todas las estaciones. A continuación, te explicamos por qué debes hacer uso.

Aunque en invierno haya menos horas de luz y los días estén nublados se aconseja su uso para evitar irritación en la piel. Además, el protector solar no solo ayuda a cuidar el rostro del sol, sino que evita el envejecimiento prematuro. Los cambios de temperatura resecan bastante la piel y la vuelven más sensible, por lo que aplicar crema solar en el rostro y complementarla con una crema hidratante conseguirás una dermis hidratada y evitarás sobre todo sequedad y piel tirante.

Mujer aplicando crema | iStock

Otro aspecto que debes tener en cuenta es que durante el invierno las personas producen menos melanina, una sustancia que procesa la pigmentación de la piel. Por lo que la dermis es más sensible al sol durante esta época del año. Por ello, se aconseja usar protector solar para cuidarla, aunque estés menos tiempo en el exterior.

Debes saber que la luz del sol no es la única que causa daños en la dermis, sino que la luz artificial y la luz azul tienen efectos negativos en la piel. Si la sobreexpones demasiado, el colágeno se debilita y se regenera de manera más lenta. Sin embargo, si haces uso de un protector solar evitarás este problema y tu piel estará sana durante todo el año.