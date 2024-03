¿Qué son la manos woodcutter?

Quienes trabajan mucho con sus manos y tienen que exponerlas a las inclemencias del tiempo, sumergirlas en líquidos o llevar cargas pesadas, lo saben: es difícil mantenerlas hidratadas y con un aspecto saludable.

Si tus manos no lucen como te gustarían en esta época del año porque sientes la piel más reseca, te salen pequeñas heridas en los nudillos o tus cutículas se resienten de la mala hidratación, puede que tengas manos woodcutter.

¿Cómo son las manos woodcutter?

Son manos que se ven con un aspecto un tanto ajado: piel seca, descamada e incluso con grietas. Surge del símil con las manos de los leñadores, que están sobreexpuestas a muchas inclemencias durante las bajas temperaturas de invierno.

¿Te sientes igual, aunque quizás tu trabajo no requiere someter a tanto estrés tus manos? No estás sola y la culpa la tienen las bajas temperaturas. Bella Hurtado, directora técnica de Aromatherapy Associated, explica que el frío hace que desciendan los niveles de lípidos en la piel y que, por tanto, esta barrera natural de nuestro cuerpo pierda humedad e hidratación y se seque, sobre todo, en zonas específicas como los nudillos, las cutículas e incluso las palmas.

En invierno es más habitual ver cómo aparecen pequeñas heridas en el dorso de la mano, los padrastros son muy comunes y la manicura dura menos porque cuesta mucho mantener una buena hidratación en la cutícula de las uñas, por lo que no luce en el estado más óptimo.

Qué hacer para solucionar las manos woodcutter

La clave está en aportar la hidratación que tus manos necesita para que tenga la humedad necesaria, no aparezcan grietas y que la piel se vea jugosa, explica Ana Yuste, experta en belleza y asesora cosmética en Purenichelab.com. Sin embargo, para Marta Agustí, directora técnica de Boutijour, "también hay que darle lípidos. Si solo le aportamos humedad, pero la función barrera está débil, esa hidratación la perderemos rápido. También hace falta dotarle de nutrición, que ejercerá como una película invisible que retendrá esa hidratación dentro del tejido".

Manos de mujer aplicándose crema | Pexel

¿Qué componentes debe tener una buena crema de manos?

Lo mejor para tener cuidado de tus manos es utilizar productos específicos para la piel de esa zona, porque tienen formulaciones diseñadas para atender todas las necesidades básicas de nuestras manos. Los expertos en cosmetología recomiendan fórmulas ricas en humectantes como la glicina, el ácido hialurónico, la urea o el pantenol, pero también enriquecidas con nutrientes como la manteca de karité o el aceite de jojoba.

Si se tienen muy dañadas, utilizar productos que incluyan ingredientes como la niacinamida, que tiene un efecto calmante, ayuda a recuperar el estado óptimo de la piel.

¿Y qué pasa si te pican, te escuecen o te las notas demasiado ásperas y no tienes cerca una crema específica de manos? Hay un par de trucos que pueden sacarte las castañas del fuego: puedes usar alguno de tus productos de cuidado facial que tenga ácido hialurónico para potenciar la hidratación de la piel, o bien, verter sobre el dorso de tus manos unas gotas de aceite de oliva y extenderlas con cuidado. El oro líquido hidratará la piel y creará una película protectora.