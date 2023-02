¿Te lavas las manos antes de aplicarte crema hidratante? Mejora tu rutina de belleza facial con estos consejos

Las rutinas de belleza diarias son muy importantes para tener una piel bonita y sana. Por eso, muchos nos gastamos una gran cantidad de dinero en la parafarmacia para conseguir las cremas hidratantes y los sérums rejuvenecedores que mejor funcionen con nuestro tipo de piel.

Sin embargo, en nuestro día a día cometemos muchos errores que podrían arruinar nuestra rutina de belleza. Y lo peor es que no somos conscientes de ellos.

Por suerte, existen influencers dedicados al mundo de la belleza que crean Reels con todo tipo de consejos que nos pueden ayudar a mejorar en el cuidado de nuestra piel, no solo para que se vea más tersa y brillante, sino también para evitar todo tipo de patologías.

Como en este vídeo del artista de maquillaje BART (@makeupbybart_), con más de un millón de seguidores, en el que habla de errores comunes que debemos evitar. A continuación, los comentamos uno por uno.

Lávate las manos

Si vas a llevar a cabo tu rutina de belleza nada más salir de la ducha, lo estás haciendo bien. Pero si no es así, es muy importante que te laves las manos antes de aplicar cualquier producto de cuidado personal en la piel.

Da igual si vienes de la calle o si estás en casa, ya que en nuestro hogar también puede haber rincones que acumulen todo tipo de bacterias, virus y otros microorganismos que, si se aplican en la piel, pueden causar infecciones o irritaciones.

Si adquieres el hábito de lavarte bien las manos antes de comenzar tu "night routine", te asegurarás de no extender microorganismos por todo el rostro.

No toques tu rostro con el gotero

Si te aplicas sérums, debes vigilar que el gotero no toque tu cara. Deja algo de espacio entre su punta y tu piel y deja caer las gotas que desees. De este modo, si tu piel no está suficientemente limpia, evitarás que el gotero contamine el resto del producto al volverlo a introducir en el recipiente.

Si entraran bacterias, estas podrían provocar la proliferación de microorganismos, lo que podría alterar la fórmula del sérum y hacer que pierda sus propiedades o producir una infección en la piel en sus siguientes usos.

Ten un utensilio para aplicar la crema hidratante

Por el mismo motivo que no puedes tocar tu rostro con el gotero del sérum, tampoco puedes coger la crema hidratante del bote directamente con los dedos. Es mejor tener un utensilio específico que luego puedas desinfectar con alcohol, para evitar una contaminación bacteriana que altere el producto.

Al terminar, recoge bien tus productos

Seguro que en más de una ocasión has dejado tus productos esparcidos por el baño y los has recogido a la mañana siguiente. Y eso es otro error que no deberías repetir. De nuevo, para evitar la contaminación del producto, debes cerrar bien el bote, frasco o gotero y guardarlos en un lugar donde no reciban luz directa del sol, ni temperaturas muy altas ni muy bajas.

Protección solar en orejas y cuello

Finalmente, un consejo para tu rutina matutina: aplícate siempre protector solar antes de salir de casa. Ya sea invierno o verano, el impacto de los rayos solares puede ser perjudicial para tu piel durante todo el año. Eso sí, debes acordarte de los grandes olvidados: ¡las orejas y el cuello también se queman y envejecen con el sol!