¿Por qué siempre pica la cabeza después de teñirte?

Si alguna vez te has teñido el pelo y después has sentido que te picaba –o hasta te dolía– el cuero cabelludo, no estás sola. Es muy habitual que, cuando te tiñes, pueda picarte la cabeza mientras tienes el tinte puesto, y también en los días siguientes.

Pero, ¿por qué pasa esto? En el artículo de hoy hablamos con Maria Isabel Menes, experta en pelo y propietaria de la peluquería MarandBels, de Barcelona, que nos ha explicado que normalmente la causa es un simple componente del tinte: el amoniaco.

Mujer se tiñe el pelo en la peluquería | Freepik

¿Por qué me pica el cuero cabelludo después de teñirme?

Un cabello saludable comienza por un cuero cabelludo sano. Los picores en la cabeza después de teñirse son más habituales de lo que nos pueda parecer. En la mayoría de casos solemos culpar a la caspa o a un estado temporal de nervios y, sin embargo, la verdadera causa es simplemente los productos del mismo tinte.

Los picores del tinte surgen especialmente cuando te tiñes en casa, ya que los productos que se utilizan no suelen ser de tanta calidad como los que se utilizan en peluquerías y centros especializados. "Se tiene que tener mucho cuidado si te tiñes en casa con los tintes que compras en alguna tienda especializada o supermercados", explica Maria Isabel.

"Estos tintes normalmente llevan amoniaco, se mezclan con peróxido de hidrógeno u oxidante y esta combinación suele picar", afirma la experta. "Además de que les añaden componentes químicos agresivos que pueden dañar el cuero cabelludo".

Mujer se tiñe el pelo en casa | Unsplash

¿Por qué algunos tintes de pelo llevan amoniaco, entonces?

De acuerdo con la Fundación Piel Sana, el amoniaco es el compuesto más utilizado en los tintes para el cabello. Se emplea como sustituto de la henna y como agente antioxidante.

Este ingrediente se utiliza en estos productos porque penetra en la cutícula del cabello y llega hasta lo más profundo de la fibra capilar. Esto, y con la ayuda de otros ingredientes (el peróxido de hidrógeno, por ejemplo), el color se introduce fácilmente en la corteza y permanece por más tiempo.

Sin embargo, cuando este compuesto entra en contacto con el cuero cabelludo, puede desencadenar reacciones alérgicas en ciertas personas.

"Si después de teñirte tienes molestias, es importante que, si en unas horas no desaparece, consultes a un especialista en salud capilar", nos cuenta Maria Isabel.

No escatimes en gastos en lo que al tinte se refiere

Ya has podido comprobar que un tinte de mala calidad puede hacerte mucho daño en el cuero cabelludo y el pelo. Así que nuestra experta en pelo nos ha confesado que es mejor gastarse un poco más de dinero y asegurarse de que está en condiciones.

"Afortunadamente, los tintes y productos para colorear el cabello de buena calidad que se encuentran en una peluquería ya no contienen amoniaco", dice la peluquera.

Aunque, siendo realistas, no todas podemos ir todos los meses a la peluquería, por eso muchas recurren a tintes caseros. De ahí que os dejamos una lista de consejos que debes intentar seguir cuando vayas a comprar un tinte:

Asegúrate que no tenga amoniaco y mira el resto de componentes presentes en su formulación.

No compres un tinte que lleve agua oxigenada (que no solo puede irritar la piel, sino dañar la estructura del cabello), ftalatos y formaldehído.