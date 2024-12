¿Con qué podemos mezclar el retinol? Descubre cómo sacarle el máximo partido sin irritaciones

El retinol, conocido por ser un aliado contra los signos de la edad, las manchas y la textura irregular de la piel, es uno de los ingredientes más buscados en los cosméticos. No obstante, suele generar dudas cuando hablamos de combinarlo con otros activos. Por eso, desde NovaMás te ayudamos a resolverlas con las recomendaciones de las expertas.

¿Por qué tiene tan mala fama?

Para empezar, es importante entender cómo actúa el retinol. Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, aclara: "El retinol no exfolia; lo que hace es renovar la piel desde el interior. Trabaja a nivel celular, reemplazando las capas envejecidas por otras más jóvenes".

Entonces, ¿por qué tantas personas creen que es agresivo? Según Mireia Fernández, directora dermocosmética de Boutijour, esto se debe a un malentendido: "Al promover la renovación celular, puede parecer que exfolia, pero en realidad trabaja de manera distinta a los ácidos". Aunque no exfolia directamente, sí puede generar irritación si no se utiliza de manera adecuada, especialmente al combinarlo con otros ingredientes potentes.

Cosmético | Freepik

Retinol y ácidos exfoliantes

Ácidos como el glicólico, láctico o salicílico pueden complementar los beneficios del retinol, pero si se usan mal, pueden causar irritaciones. Lara González, cosmetóloga en Byoode, explica que el problema no es tanto la sobreexfoliación como la sensibilidad de la piel: "Los ácidos exfoliantes eliminan las células muertas de la superficie de la piel, mientras que el retinol trabaja desde las capas más profundas regenerando capas nuevas. El problema no es la sobreexfoliación, sino la posible irritación, sobre todo cuando comenzamos con el retinol".

¿Cómo evitarlo? Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, recomienda introducir el retinol poco a poco:

Primeras semanas: usarlo dos o tres días por semana.

usarlo dos o tres días por semana. Siguientes semanas: alternar días.

alternar días. Después del primer mes: aplicarlo a diario, si la piel lo tolera.

Además, es mejor no combinar ácidos y retinol en la misma noche hasta que la piel esté bien adaptada.

Retinol y vitamina C

Durante años, se dijo que no era buena idea usar vitamina C con retinol, pero esto pertenece al pasado. Según Marta Agustí, directora dermocosmética de Omorovicza, "la idea de que no se puede usar los retinoides con la vitamina C viene de la inestabilidad de las fórmulas antiguas, pero eso ya es historia".

Hoy en día, incluso hay productos que los combinan, ya que juntos son una fórmula infalible contra los signos de la edad. Estefanía Nieto apunta que "la vitamina C es un potente antioxidante que protege la piel de los radicales libres, mientras que los retinoides regeneran y tratan las manchas y signos de envejecimiento". Puedes usarlos en momentos distintos del día —vitamina C por la mañana y retinol por la noche— o juntos por la noche para maximizar sus beneficios.

Mujer aplicándose un cosmético | Freepik

Retinol y niacinamida

Para quienes empiezan a usar retinol o tienen piel sensible, la niacinamida es una gran aliada. Este ingrediente equilibra la barrera cutánea y ayuda a reducir la irritación inicial. Mireia Fernández lo describe como una combinación perfecta: "Combinar retinol y niacinamida es perfecto, ya que la niacinamida ayuda a minimizar la irritación que el retinol puede causar al principio".

Este combo también es ideal para pieles mixtas o con tendencia acneica, puesto que regula la producción de sebo y mejora la textura de la piel.

Retinol e hidratación

El retinol tiende a resecar la piel, especialmente durante las primeras semanas de uso. Por eso, combinarlo con un ingrediente como el ácido hialurónico es esencial para mantener la hidratación. Según Raquel González, "el retinol puede resecar la piel, especialmente durante las primeras semanas. Por eso, combinarlo con ácido hialurónico es una excelente idea".

Además, Marta Agustí recomienda aplicar después una crema con función barrera, rica en lípidos o ceramidas, para proteger y sellar la hidratación: "Estas cremas, ricas en lípidos, ceramidas y mantecas, ayudan a mantener la piel hidratada y protegida".

Mujer aplicándose un cosmético | Pexels

El protector solar, obligatorio

No importa cómo combines el retinol, un paso esencial es proteger tu piel del sol. Lara González recuerda que el retinol puede hacerla más sensible a los rayos UV: "Es muy importante usar protector solar a diario, ya que el retinol hace la piel más sensible al sol".

Con estas combinaciones y los consejos de las expertas, puedes sacarle el máximo partido al retinol sin preocuparte por irritaciones. ¡Dale a tu piel el cuidado que merece!