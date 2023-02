¿Qué es el método sándwich en el cuidado facial?

Está más de moda que nunca el cuidado de la piel, el uso de sérums, tónicos, contornos de ojos y cremas a las que se le atribuyen multitud de propiedades. Y lo cierto es que siguiendo una rutina de cuidado facial adecuada y siendo muy perseverantes, los resultados en la piel del rostro se acaban notando.

La mayoría de mujeres que siguen una rutina facial (está muy de moda hablar de skincare) lo hace para paliar los efectos del envejecimiento en la piel de la cara. Los signos más habituales que muestran el paso del tiempo son:

Flacidez

Ojeras

Arrugas

Manchas

¿En qué orden se aplican los productos de la cara?

Para una rutina facial completa y bien hecha, el orden de aplicación de los productos debe ser el siguiente:

1. Limpieza: Por la mañana, una limpieza simple y por la noche, una doble limpieza. Esta limpieza nocturna en dos pasos se basa en limpiar la piel del rostro primero con un producto con base aceitosa y, tras él, aplicar un producto de base acuosa de los que se retiran con agua.

2. Tónico: Si eres de las que te aplicas un tónico, debes usarlo como segundo paso, tras la limpieza y con la cara seca.

3. Sérum: Ya sea de vitamina A, C, E… los sérums suelen ser la joya de la rutina facial y se aplican después del tónico. Los puedes usar tras la limpieza directamente, si no usas ningún tónico en la piel.

4. Contorno de ojos: Son los productos específicos para el cuidado de la temida ojera y la piel que envuelve el ojo, que es mucho más sensible.

5. Crema hidratante: Es el último producto que debemos aplicar en la piel, antes del maquillaje.

6. Protección solar: Es imprescindible usar crema con protección solar para cuidar la piel de la cara. Puedes usar directamente la crema con protección tras la aplicación del contorno de ojos o bien usar tu crema habitual y, tras ella, cerrar la rutina con una crema con protección solar.

En el caso en el que queramos usar también un exfoliante, este se usaría tras la limpieza, antes del tónico.

¿Qué es el método sándwich?

Se trata de un método de cuidado facial que propone un orden diferente en la aplicación de los productos de cuidado facial, solo en casos muy concretos.

El orden a seguir en base a la técnica del sándwich es: limpieza, crema hidratante, sérum y una nueva capa de crema hidratante. Es decir, que el serum quede atrapado entre dos capas de crema, una antes y otra después.

El método sandwich se aplica sobre todo en los siguientes casos:

1. Para evitar irritación con ciertos productos como el retinol o la vitamina C en altas concentraciones. El retinol es un activo cosmético derivado de la vitamina A y está muy de moda por su gran eficacia en la mejora del aspecto de la piel, gracias a la estimulación en la producción de colágeno, entre otros beneficios. No obstante, puede resultar irritante en pieles no acostumbradas y se recomienda introducirlo en la rutina de cuidado facial en bajas concentraciones primero e ir subiendo poco a poco. Pasa lo mismo con la vitamina C pura, es decir, con el ácido ascórbico. Primero debemos usarlo en concentraciones más bajas para luego ir aumentando el porcentaje del ácido en la piel y así evitar irritación o incluso descamación.

2. Para retener al máximo la hidratación, en casos en los que la piel lo necesita.

En ambos casos, con el método sándwich creamos una capa de hidratación con la crema que hace de barrera directa en la piel para que el retinol o la vitamina C no produzcan irritación. La segunda capa de crema hidratante se aplica tras el sérum para retener el concentrado y que haga su efecto igualmente, mientras potenciamos la hidratación.