¿Qué es el círculo marrón facial? Expertas explican por qué aparece y cómo evitarlo

Desde una crema hidratante hasta un maquillaje elaborado, los cosméticos forman parte de la rutina diaria de muchas personas para cuidar y embellecer su piel. Aplicar los cosméticos es, a simple vista, sencillo, pero hay que tener en cuenta que muchas veces no se está haciendo bien.

Como ya contamos en una ocasión, es importante saber cuál es el orden correcto para una rutina skincare y ahora vamos a descubrir el concepto círculo marrón facial, y es que aplicar bien los cosméticos ayuda a cada uno a verse mejor y a mantener la piel sana y protegida. Así que, si no prestabas demasiada atención a cómo te pones tus productos, estate atenta a las recomendaciones de las expertas.

Cosméticos | Freepik

¿Qué es el círculo marrón facial?

Raquel González, cosmetóloga de Byoode, explica que son "la señal de alarma que nos indica que nuestra rutina de skincare no está siendo aplicada como debemos". Para hacerlo correctamente, la clave está en dar la importancia que merecen a las otras zonas que no son la cara, como las orejas, la línea del nacimiento del cabello y el cuello, y asegurarse de que se aplica el cosmético allí también. Si no se hace, estas partes "con el tiempo desarrollan más signos de fotoenvejecimiento, como manchas, deshidratación y arrugas", afirma Estefanía Nieto, directora de dermocosmética de Medik8.

Al no estar tratadas como el resto del rostro, se crea una discontinuidad en el tono y en la textura que provoca un efecto como si se llevara una máscara. Así lo cuenta Mireia Fernández, directora de dermocosmética de Perricone MD: "Hay una zona cuidada y otra, en la zona de los bordes, descuidada con diferente color y textura porque no se la está tratando como se debería. Se suele percibir como un círculo marrón que enmarca el rostro".

Mujer | Unsplash

¿Cuáles son las zonas más olvidadas del rostro?

El nacimiento del cabello, las orejas y la zona de las patillas. Y son las más olvidadas porque muchas personas piensan que el cosmético va a marchar el pelo o porque creen que no vale la pena aplicar algún producto. Sin embargo, es todo lo contrario, ya que son propensas a sufrir pigmentación desigual y líneas finas", tal y como alerta Patricia Garín, directora de dermocosmética de Boutijour.

González recuerda que no solo estamos hablando de cosméticos o de maquillaje, también de protección solar. La experta de Byoode detalla que la piel de las orejas está constantemente expuesta a los rayos UV y, sin embargo, olvidamos protegerla con un protector solar, como sí hacemos en el resto de la cara. "Al no protegerla, es común que se desarrollen manchas solares, algo que podría evitarse fácilmente con una rutina adecuada", añade González.

Mujer aplicándose un cosmético | Freepik

¿Cómo se puede evitar el círculo marrón facial?

Evidentemente, aplicando los productos en el orden correcto y en todas las zonas: "Deberíamos extender todos los cosméticos, incluso los de limpieza facial, hasta el nacimiento del pelo, las orejas y el cuello", indica Marta Agustí, directora dermocosmética de Omorovicza.

Los productos esenciales para evitar el círculo marrón facial son, según González:

Sueros de vitamina C. Evita la pigmentación de la zona.

Suero de ácido hialurónico. Mejora la hidratación de la piel y retrasa el envejecimiento.

Crema hasta casi el nacimiento del pelo. Así el tejido estará protegido todo el día.

Protector solar o una hidratante que lo contenga. Aplicarlo cada dos horas si se está expuesto al sol mucho rato.

Sole Urrutia, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme, incorpora los nutricosméticos ricos en antioxidantes y agentes regeneradores porque mejoran el cuidado de la piel "desde el interior para tratar y prevenir de una forma más eficaz porque llegaremos a capas más profundas a las que la cosmética tradicional no tiene acceso".