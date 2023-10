El ingrediente que tienes en la cocina que puedes añadir al champú para que el pelo dure limpio más tiempo

Aunque en el mercado tenemos una gran variedad de champús para nuestro cabello con diferentes propiedades, hay ingredientes naturales que aplicados a nuestro pelo pueden incluso potenciar los resultados obtenidos por el champú.

Uno de estos ingredientes naturales que favorecerán a nuestro pelo es el uso de la sal marina que podemos encontrar en cualquier supermercado. Esta tiene muchas propiedades gracias a los minerales que la forman y aplicándola en nuestro cabello conseguiremos que esté menos graso, aguante limpio durante más tiempo e incluso tenga más volumen. Además, nuestro pelo crecerá más deprisa ya que favorece la circulación en el cuero cabelludo.

Sal | Imagen de günter en Pixabay

Para añadir este ingrediente en nuestra rutina de lavado, tan solo tenemos que colocar en un bol la cantidad de champú que usemos habitualmente para lavarnos el pelo y añadir dos cucharadas de sal marina. Después, solo hay que remover bien para que la sal se mezcle y se vaya diluyendo en el propio champú. El siguiente paso será aplicarlo con normalidad sobre nuestro pelo y masajear la zona para que se distribuya bien. Por último, tras dejarlo reposar un poco, como cualquier otro champú hay que aclararlo con abundante agua.

No es un resultado inmediato, pero tras varios usos comenzarás a notar los beneficios y será suficiente con usarlo entre una y dos veces a la semana. No obstante, este remedio casero para mantener el pelo limpio está pensado especialmente para el pelo graso, por lo que si lo tienes muy seco no es un truco recomendable para tu pelo, ya que incluso lo podría resecar más.