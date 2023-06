Diferencias entre champú en seco y líquido: Cuándo es mejor usar cada uno

Pueden surgir diferentes dudas a la hora de como lavarnos y proteger nuestro cabello. Esto se debe principalmente a la gran cantidad y variedad de productos que podemos utilizar. ¿Pero qué ventajas o inconvenientes tiene su uso? ¿Es peligroso el abuso de estos productos para el cuero cabelludo?

Mujer lavándose el pelo | iStock

¿Champú tradicional o seco?

Unos de los grandes problemas del champú tradicional es que si nos lo lavamos mucho puede afectar al cuero cabelludo dejándolo muy dañado y reseco. Si notamos el cabello más grasoso de lo normal y lo hemos lavado recientemente, es mejor el uso de champú seco.

Además, la característica de este producto es que aporta mucho más volumen a nuestro cabello. Por lo que su uso es muy recomendable y dará un mejor aspecto antes de peinarlo. Para ello tras su aplicación esperamos quince minutos, y después cepillamos el pelo y retiramos los residuos que pueden generar tras su aplicación.

Sin embargo, aunque es una opción demasiado rápida, no siempre debemos de sustituir el champú líquido por este producto. Ya que, aunque pueda absorber la grasa, no siempre limpia el cuero cabelludo por completo como lo realiza el champú convencional. Cada semana se recomienda por lo menos lavarse el pelo con champú líquidos para equilibrar el pH de la piel y eliminar la gran cantidad de residuos, bacterias y suciedad que se puede acumular y perjudicar a nuestra salud capilar.