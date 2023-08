Si las gafas de sol estropean tu base de maquillaje a la altura de la nariz, prueba este truco

Cuando vamos a salir, nos solemos pasar bastante tiempo delante del espejo preparándonos y arreglándonos. Es por eso que, cuando salimos y hay algo que nos arruina el maquillaje, nos causa una gran frustración. Esto mismo suele pasar con frecuencia cuando nos ponemos gafas, que provoca que el puente de la nariz sude y levante la base de maquillaje.

Y, es que, este hecho ocurre tanto si las gafas tienen plaquetas como si tiene soportes para la nariz. El calor y la fricción que producen hace que esa zona en concreto sude, difuminando la base y acumulándola los laterales. Esto no significa que haya que renunciar a que nos maquillemos, sino que hay que incluir un nuevo producto en nuestra rutina de maquillaje que hay que saber dónde aplicar.

¿Qué hacer para que las gafas de sol no estropeen el maquillaje?

El producto en cuestión son los polvos mate, que normalmente se usan para fijar el maquillaje, pero pueden que en estos casos sean insuficientes. Esa fricción que producen las gafas complica que los polvos se asienten, por lo que la solución es aplicarlos no en la cara, sino en las propias gafas, en el soporte nasal concretamente. Gracias a esto conseguimos que absorban el sudor y la grasa de la piel, dejando el maquillaje intacto.

Maquillaje con brocha | Pexels

Pero es importante no dejarnos llevar y aplicar solo una capa fina, ya que, si es demasiado gruesa, el maquillaje terminará por mezclarse con el sudor, haciendo una mezcla poco agradable. Eso sí, no olvides que es importante tener en cuenta que esto no es un remedio que dure todo el día. Siempre dependerá del tipo de piel, por lo que habrá que repetirlo cada más o menos tiempo para que pueda mantener los efectos.