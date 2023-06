¿La depilación láser tiene efectos negativos sobre el cuerpo?

La depilación con láser ha cobrado especial popularidad en los últimos años, con una alta demanda que ha aumentado su oferta. Hoy en día incluso existen numerosas franquicias donde poder realizarte este método depilatorio.

En la consulta es frecuente escuchar interrogantes como: ¿cuándo es recomendable iniciarse con la depilación láser?, ¿es perjudicial iniciar este tipo de depilación a una edad temprana?, ¿tiene algún efecto nocivo para la salud de la piel o para mi organismo? Vayamos paso a paso para dar respuesta a estas y muchas otras preguntas desde mi visión profesional como dermatóloga.

Tipos de depilación láser

Los dispositivos lumínicos que con más frecuencia se emplean para la depilación son: la luz pulsada intensa (foto-depilación) o la depilación con láser ruby, diodo, alejandrita y neodimio.

El mecanismo de acción de la depilación con láser es la foto-termólisis selectiva, es decir el efecto que ejerce la luz láser al ser absorbida por la melanina (pigmento) presente en el bulbo y talla piloso, produciendo un sobrecalentamiento y en algunos casos su destrucción, sin dañar la piel subyacente. Por este mecanismo de acción los pelos más oscuros y gruesos responden mejor que aquellos finos y claros.

¿Es perjudicial para la salud la depilación con láser?

La respuesta es no. La emisión de energía o luz por los láseres es de una longitud de onda segura y sin relación alguna con las radiaciones de radioterapia y pruebas diagnósticas como las radiografías. Además, el concepto de foto-termólisis selectiva indica que esa luz solo será absorbida por el cromóforo o la diana que queremos tratar respetando los otros tejidos y sin ser perjudicial para nuestro organismo. Tampoco se ha relacionado la depilación láser con un incremento en la incidencia del cáncer cutáneo.

Efectos adversos de la depilaciómn láser

Debes tener en cuenta que como cualquier procedimiento médico la depilación con láser no está exenta de posibles efectos adversos locales como inflamación, foliculitis, pigmentaciones oscuras o despigmentación, quemaduras o dolor. La mayoría suelen ser transitorias y son poco frecuentes si se realiza el procedimiento en manos expertas.

¿A qué edad se recomienda empezar con el láser?

Así mismo, algunas madres me preguntan por la edad de inicio de la depilación láser o si es dañino iniciarla a cierta edad.

No existe una edad específica para iniciarse con este tratamiento, ni será perjudicial iniciarlo a cierta edad. No obstante, lo recomendable sería iniciarla tras la menarquia o desarrollo hormonal ya que estarán bien establecidos los folículos con pelos más gruesos, que serán más sensible al láser y por lo tanto será más eficiente.

Por otro lado, la respuesta del pelo al láser puede variar en cada persona, siendo una depilación definitiva en algunas y en otras temporal o con un efecto sólo de menor densidad del pelo o de una tasa de crecimiento menor. En ocasiones será necesario una mayor cantidad de sesiones o realizar sesiones de mantenimiento sin ningún efecto acumulativo nocivo para tu salud.