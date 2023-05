Cremas reductoras y anticelulíticas: ¿Cómo funcionan y cuándo se empiezan a notar los efectos?

Cuando se acerca el verano, es común que nos preocupemos por cuidar nuestro cuerpo al máximo para evitar un momento traumático el primer día en que usemos el bikini. Solemos ir al gimnasio con más frecuencia, comer de manera más saludable y tomar infusiones drenantes para evitar la retención de líquidos.

Otra práctica habitual en esta época del año es el uso de cremas reductoras y anticelulíticas, que prometen ayudarnos a perder algunos centímetros en la cintura, caderas y muslos, y a alisar la piel en cuestión de semanas. Sin embargo, surge la pregunta: ¿realmente funcionan estas cremas? Y si lo hacen, ¿cuánto tiempo se necesita para notar sus efectos?

Así funcionan las cremas reductoras y anticelulíticas

En primer lugar, es importante entender que la mayoría de las cremas reductoras no son productos milagrosos que puedan eliminar la grasa corporal de manera instantánea. Lo que hacen es facilitar el denominado drenaje linfático, mejorar la circulación sanguínea y ayudar a que la piel esté más firme, gracias a la aplicación tópica de ingredientes activos como la cafeína, la carnitina, la forskolina o extractos de té verde.

¿Funcionan? Varios estudios lo han comprobado, pero insisten en que su uso debe ser complementario a un estilo de vida saludable: con una buena alimentación y en el que se practique deporte de forma habitual.

Por ejemplo, un estudio titulado 'A randomized, placebo-controlled trial of topical retinol and caffeine to reduce abdominal adiposity and subcutaneous thigh fat', encontró que las cremas reductoras que contienen este tipo de ingredientes pueden tener un efecto positivo en la reducción de la grasa subcutánea y mejorar la apariencia de la celulitis en las piernas.

¿Cuándo se empiezan a notar los efectos?

En cuanto a cuándo se pueden empezar a notar los efectos, los estudios sugieren que pueden ser visibles después de unas pocas semanas de uso regular. Para ello, es muy importante ser constante y dedicar un tiempo a su aplicación, realizando masajes de la manera indicada en el prospecto hasta que la piel absorba la crema reductora.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de los estudios se han centrado en áreas específicas del cuerpo, como las piernas o el abdomen, y que los efectos pueden variar según la zona del cuerpo donde se aplique la crema.

El problema estético de la celulitis: causas y factores de riesgo

La celulitis es una condición estética que se refiere a una alteración local del relieve de la piel, lo que le da un aspecto de piel de naranja. Este fenómeno se debe al abultamiento de los lóbulos de grasa fuera de su estructura conectiva hacia la dermis.

Aunque la celulitis se presenta con mayor frecuencia en las caderas, nalgas y muslos, también puede aparecer en otras áreas del cuerpo, como el abdomen. Afecta principalmente a las mujeres y aunque no siempre es una manifestación de obesidad, el sobrepeso agrava su presencia.

Tal y como explica este estudio publicado en la revista Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, existen varios factores de riesgo asociados con la celulitis, como la genética, el desequilibrio hormonal, un estilo de vida sedentario, el uso de ropa ajustada, el tabaquismo y una dieta poco saludable.

Aunque la celulitis se considera una condición normal, muchos tratamientos buscan reducir o eliminarla, como las cremas reductoras de las cuales acabamos de hablar. Sin embargo, es importante entender que estos tratamientos pueden tener diferentes resultados en cada persona y que la prevención y el manejo de los factores de riesgo son fundamentales para lograr una piel suave y saludable.