Si tienes la sensación de que tu melena no crece lo suficientemente rápido, debes saber que puedes acelerar un poco el proceso aplicando en el día a día de tu melena estos trucos de profesional que te mostramos en el vídeo.

Sabemos que surgen continuamente de mano de diferentes tipos de fuentes informaciones sobre dietas milagrosas, pero en lugar de para perder peso, para ganar velocidad en el crecimiento de nuestro cabello. Siempre es importante que nos aseguremos de los productos que aplicamos en nuestro pelo, si no viene de un profesional para evitar dañarlo y que en lugar de hacernos crecer más rápido el cabello, nos quede hecho un desastre.

Las melenas XL nunca pasan de moda, pueden salir todas las clases de cortes modernos que las famosas pongan de moda, ya sea el punk, el bob, el midi, o el shag, que tarde o temprano la mayoría de nosotras querremos volver a ver nuestra melena larga. Nos da más juego en cuanto a peinados, eso está claro, es más fácil producir cambios de estilo en solo minutos e ir diferentes cada día.

El problema es que el cabello no crece a la velocidad que muchas quisiéramos. Exactamente al mes suele crecer de 1 a 1’5 centímetros, que no es poco, pero a veces no lo suficiente. Al año nuestro pelo crece la suma de unos 15 centímetros en total, claro que esta medida es variable dependiendo de factores individuales, como las hormonas, el metabolismo o la genética. No podemos hacer que nuestra melena crezca por arte de magia, pero sí emplear los trucos de profesionales del vídeo.

El pelo, pese a creencias populares no crece más rápido al cortarse las puntas, el crecimiento es el mismo. Pero sí que el cortarlo sanea nuestro pelo, es decir, quita el exceso de cabello muerto y hace que se rompa menos, lo que posiblemente a la larga nos parezca que crece más. Esto pasa por el hecho de que al no romperse no se 'acorta' o disminuye su tamaño, como pasa cuando llevamos mucho tiempo sin sanear nuestro pelo, consecuentemente este se quiebra y lo vemos más corto y posiblemente sin vida. Y es que nuestro cabello, a pesar de que muchas veces no lo pensemos, también tiene vida y es una media de entre 6 y 8 años.

Tener un aspecto impresionante en nuestra melena no es posible si nuestro cabello no está sano. Por eso, aunque como hemos explicado no nos vaya a crecer milagrosamente más rápido es muy importante cuidarlo por fuera: cortarlo cada dos o tres meses, hidratarlo con una buena cosmética y no someterlo a tratamientos dañinos. Pero también es muy importante cuidar nuestro cabello por dentro y mantener unos hábitos saludables en algo que habitualmente insistimos mucho, la alimentación, para que no repercuta de manera negativa en nuestro pelo. Por esta razón, si buscas que te crezca el pelo fuerte y rápido, debes optar por seguir consejos siempre de profesionales, como los que tienes en el vídeo.

