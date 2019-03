El truco para secar la ropa sin necesidad de tenderla

¿Cuántas veces te ha pasado que te quieres poner tu camiseta favorita pero no has podido porque estaba recién lavada? Por no hablar de los días de lluvia, cuando la ropa tarda años en secarse y necesitas urgentemente usar alguna prenda. Y qué decir de cuando no queda más remedio y tenemos que tender dentro de casa. La humedad que se crea en el salón es otro problema añadido...

Ya no hace falta que te preocupes: en este tutorial te presentamos el truco definitivo para dejar atrás, de una vez por todas, estas molestas situaciones. Sólo necesitas una bolsa de plástico en casa para olvidarte de los largos tiempos de espera en el secado de la ropa.

Junto a las instrucciones, el tutorial explica la razón científica que avala el proceso. Todo es posible gracias a lo que en el campo de la ciencia se conoce como sublimación, que no es otra cosa que el proceso por el cual una sustancia pasa de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. No hay que dejarse confundir por la complejidad del término; este consejo es mucho más simple de lo que parece.

Contra lo que pueda parecer, este sencillo truco NO dañará tu ropa ni te hará del planchado una tarea imposible. ¡Son todo ventajas! Realizada correctamente esta innovadora y sencilla técnica puede resultar muy práctica.

Si tú también eres de los que van siempre con prisa, coge papel y boli y apunta bien este consejo porque, a no ser que tu lavadora venga con secadora incorporada, te puede resultar muy útil.

