¿Pones mucho la lavadora? Mira estos consejos para conseguir una colada más económica

Las lavadoras del fin de semana (una cada día) y entre medias, la de mitad de la semana.. Te da la impresión de que te pasas el día tendiendo y recogiendo ropa, ¿es así? La lavadora es uno de los electrodomésticos que más utilizamos en casa por eso hoy te vamos a contar cómo ahorrar y conseguir hacer una colada más económica.

¿Crees que es imposible? Pues te equivocas, mira estos consejos que te ahorrará unos eurillos tanto en productos como en electricidad.

- Utiliza productos naturales para limpiar la ropa: tanto la ropa como la lavadora pueden limpiarse con vinagre blanco, que puedes encontrar en cualquier superficie. El vinagre es uno de los mejores desinfectantes que existe y si temes el olor, tranquila, la ropa te saldrá sin olor alguno. Es un gran método para ahorrar espacio y además, dinero que se va en detergentes y suavizantes.

- Utiliza agua fría o templada: salvo que la ropa esté muy sucia, utiliza bajas temperaturas o directamente, agua fría. Una colada a 90 grados consume hasta cuatro veces más que una a 40 grados. También, si la ropa está muy sucia, puedes echar mano de un quitagrasas en las manchas antes de poner la lavadora: dejas actuar un cuarto de hora antes de lavar y después, al bombo.

- Si eres de las que prefiere el detergente, en lugar de verterlo en el cajetín (siempre se gasta más), utiliza un dosificador. La ropa quedará igual de limpia y con menos cantidad (y gasto).

- ¿Tienes secadora? Utilízala en contadas ocasiones: es un aparato que consume bastante así que su uso debe ser ocasional. También puedes intentar sustituirla por un centrifugado fuerte en la lavadora, que te permitirá eliminar casi toda la humedad de la ropa.

Poner la lavadora | iStock

- Ponla por la noche: las tarifas nocturnas permiten ahorrar en electricidad. Eso sí, si no quieres que se quejen los vecinos, tu lavadora debe ser silenciosa (menos de 50 dB).

- Llénala siempre pero no en exceso: es un gasto innecesario llenar el bombo a la mitad pero puedes estropear la lavadora si lo llenas en exceso. No lo llenes hasta los topes o la ropa no quedará bien, debe quedar un espacio de unos 10 centímetros entre la ropa y la parte superior. Una colada suele utilizar unos 50 litros de agua y en electricidad son unos 40 céntimos.

- Mantén limpios el filtro y el interior del bombo: mantener el filtro limpio puede suponerte ahorrar un 20% del consumo eléctrico, que no es baladí. Procura limpiarlo una vez al mes. Te aconsejamos que, cada cuatro meses, viertas un vasito de vinagre y otro de bicarbonato en el cajetín o dosificador y pongas un lavado largo, sin ropa y con agua caliente. Quedará todo como nuevo.

- Si tienes que renovar la lavadora, elige A+++: es la clase que más ahorra, la más eficiente.