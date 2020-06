¿Cuántas veces has querido preparar pescado a la plancha pero no te has atrevido por si se pegaba? ¿O lo has cocinado y se te ha pegado? Si estas dos experiencias te resultan familiares, quizás es que aún no conoces la técnica correcta para preparar pescado a la plancha. En el vídeo superior te explicamos cómo cocinarlo paso a paso.

Existen muchas formas de preparar el pescado: al horno, a la plancha, en un guiso... Aunque otra opción es comerlo crudo, como el sushi. Este plato puede estar, además, acompañado por un poco de sal o distintos aderezos y salsas, todo depende del gusto de quien lo coma.

El pescado tiene muchos beneficios y se caracteriza por su cantidad de calorías baja o moderada, dependiendo de la especie. Además, el pescado tiene una gran cantidad de proteínas, indispensables para la formación y reparación de músculos y huesos. Por otra parte, estos nutrientes actúan como reguladores celulares e impiden ciertas enfermedades.

La grasa que contiene el pescado es rica en ácidos grasos esenciales, como el Omega 3, que son muy beneficiosos para la salud. En cuanto a otras propiedades, este tipo de alimentos aportan al consumidor vitaminas del grupo A, B, D y E. Asimismo, el pescado es rico en minerales como el calcio, el yodo, el selenio y el fósforo, sustancias que forman parte de diversas estructuras corporales como los huesos, los dientes o la sangre.

Por sus altos valores nutricionales y su bajo nivel calórico, el pescado se considera un alimento muy importante para mantener una dieta equilibrada. Además, este alimento es un buen sustitutivo de otros con alto nivel de proteínas, pero con una grasa de peor calidad, como las carnes rojas.

En el vídeo superior te mostramos cómo preparar este rico y nutritivo alimento a la plancha y que no se te vuelva a pegar a la sartén el pescado.

