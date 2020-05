El primer domingo de mayo se celebra el Día de la Madre y siempre queremos felicitar a todas aquellas mujeres que forman parte de nuestra vida.

Abuelas, madres, tías, hermanas, mujeres embarazadas o algún ser querido al que quieras dedicar un mensaje y cariño especial.

Es por eso mismo que durante este día, es lógico que los hijos hagan algún detalle significativo a sus madres, aunque con la crisis sanitaria que está viviendo nuestro país debido al coronavirus serán muchas las personas que se encuentren lejos de sus familias estos días.

Y aunque existe el correo y puedas enviar regalos a domicilio, lo cierto es que no todo el mundo puede hacerlo. ¡Pero eso no significa que no puedas enviar un bonito mensaje!

Ahora que todos estamos conectados, ya sea por redes sociales o por WhatSapp, con motivo del Día de la Madre, hemos preparado las mejores frases para felicitar a nuestra madre que podrás encontrar en el vídeo.

...

Seguro que te interesa...

Cómo hacer lazos de regalo originales