Consejos útiles para sobrellevar una relación de pareja a distancia

''No va a funcionar'', ''está muy lejos'', ''no voy a ser capaz''. Inseguridades, dudas, incertidumbres: todas avasallando tu cabeza al mismo tiempo. Y es que, tener una relación de pareja a distancia no es fácil y en muchas ocasiones esa distancia física acaba por convertirse en distancia emocional. Sin embargo, aunque es complicado, no es imposible y menos en los tiempos que corren gracias a los avances tecnológicos.

Optimismo, dedicación, esfuerzo: las bases para que esos kilómetros que os separan no acaben siendo un quebradero diario. Por eso, pese a que cada relación es un mundo, aquí te dejamos los mejores consejos para que puedas sobrellevar la distancia de la mejor forma posible:

1. Aceptad los cambios y reinventaos. Es normal tener miedo, pero las circunstancias han cambiado y, por ende, vuestra forma de comunicaros también. Por ello, debéis crear un nuevo sistema que os funcione y sentar las bases de la ''nueva'' relación a la que ahora debéis de hacer frente.

2. Hablad las cosas. En relación al punto anterior, para adaptaros a esta nueva situación es necesario que haya una relación clara y directa. Debéis ser sinceros el uno con el otro y hablar abiertamente sobre qué cosas queréis y qué cosas no. Además, es normal que conforme pase el tiempo surjan las pequeñas rencillas o discusiones. No las evitéis ni las dejéis pasar. La vía fácil sería ignorar estas preocupaciones, pero, a largo plazo, eso solo desembocará en problemas mayores. Por eso, es importar hablar de las cosas que os molestan antes de que ese granito de arena se convierta en una montaña. Eso sí, como consejo extra, hablad las cosas por teléfono o por videollamada.

3. Compartid momentos juntos. Gracias a la tecnología tenemos la suerte de poder gozar de ciertos privilegios que anteriormente no existían y que, ahora, hacen que sea mucho fácil y llevadero llevar una relación a distancia. Videollamadas, fotos, infinitas horas de conversaciones telefónicas... Pero más allá de eso, es importante que compartáis los mismos momentos juntos para sentiros más cerca: que veáis la misma película a la vez, que cocinéis juntos... Incluso hasta cosas de lo más aburridas como poner la lavadora para convertirlas en momentos divertidos y especiales.

4. Potencia tu creatividad. Ten detalles: mándale una carta, escríbele un correo electrónico... Saca a la luz toda tu imaginación y busca nuevas formas para sorprenderle.

5. Fijad una fecha para veros. Es importante que tan pronto como podáis concretéis una fecha para veros. Aferrarte a un día hará que os sintáis más cerca el uno del otro: la cuenta atrás más bonita de tu vida. Como plus, y siempre y cuando se pueda, haz alguna que otra visita sorpresa.

