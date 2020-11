¿Sufres alergia? Así debes limpiar tu casa

Mantener una rutina de limpieza es esencial para el hogar, pero más aún si eres una persona alérgica. En el caso del polvo, aunque no sea visible, puede convertirse en un inconveniente para la salud. Por ello, en este vídeo encontrarás unos consejos para limpiar la casa si eres alérgico o convives con personas que sufran alguna hipersensibilidad.

La alergia es la reacción a una sustancia o alimento que no suele provocar respuesta negativa en la mayoría de las personas. Por ejemplo, el polen o el polvo únicamente producen dificultades a unas personas, mientras que a otras no afectan en absoluto.

El sistema inmunitario se ocupa de generar anticuerpos para que ningún agente externo cause problemas al organismo. Sin embargo, a veces interpreta que unas partículas son dañinas cuando no producen mal alguno. Por ello el polvo puede llegar a reaccionar en unas personas, pero en otras no.

Son muchas las respuestas que el cuerpo da a los alérgenos: irritaciones en la piel, bloqueo en las vías respiratorias, picor de ojos o problemas del aparato digestivo, entre otros. Aun así, la gravedad de las alergias varía dependiendo de cómo reacciona el cuerpo de cada persona.

¿Por qué tenemos alergia?

Uno de los principales causantes de sufrir alergias es la genética. Si en la familia hay alguien que sea alérgico, es más probable padecer este problema, ya que existen varios genes implicados en el proceso. Sin embargo, los factores ambientales y el nivel de exposiciones hacia ellos también son culpables de este tipo de reacciones.

Por ello, vivir en un lugar u otro determinará los agentes externos a los que te expones con mayor frecuencia y, con ello, habrá más probabilidades de ser alérgico a alguna sustancia. Además, no existe una edad concreta para sufrir estas reacciones, ya que la respuesta negativa que genera el organismo puede darse en cualquier momento.

Aunque las alergias no tengan cura, sí que se pueden evitar llevando a cabo unas buenas prácticas como la limpieza. Disponer de una casa libre de ácaros dificultará la aparición de sustancias hipersensibles. Por ello, en este vídeo encontrarás unas rutinas para conseguir un hogar limpio, donde puedan habitar personas alérgicas.

