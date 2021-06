¿Asistiremos a un furor sexual este verano?

Llevamos más de un año de pandemia, que se dice pronto. Más de un año de distanciamiento físico, de mascarillas, de salir poco o nada, y, para los que son solteros, de evitar conocer a nuevas personas y tener sexo con desconocidos.

Pero la vacuna nos enseña el final del túnel y además llega el verano y lógicamente, tenemos ganas de relajarnos, de vivir, en definitiva. Son muchos los que advierten que este verano viviremos una especie de furor sexual, como una especie de Sodoma y Gomorra, ¿qué hay de cierto en esto?

Hablamos con varias sexólogas al respecto y esto es lo que nos han dicho.

“Lo primero que tengo que decir es que creo que somos bastante fanfarrones con el sexo. Es cierto que todo este tiempo nos está afectando a la vida íntima y está teniendo sus secuelas, pero éstas son más del tipo emocional que sexual. Lo que vemos es más inseguridad, más dudas, más miedo a la hora de ligar y acercarse. Se nos ha abierto una brecha que ahora tenemos que aprender a sanar. Está pasando con parejas de años que de repente se separan y buscan otra cosa”, explica María Torre.

La sexóloga añade: “Pero aparte de esto, creo que habrá al principio de verano un desate sexual por parte de una parte de la población y me atrevo a decir que son jóvenes que por fin ,ven el final de las restricciones y un poquito de libertad. Igual que ha pasado con el fin del estado de alarma, será una euforia que durará un tiempo. Pero claro, este tiempo coincide con el despertar del verano y con lo que ya sabemos que conlleva. Salir más, días largos, más flirteo, estar con más gente y más relaciones. Por otra parte, los más mayores buscaremos un acercamiento más holístico, esto es, más de contacto sensorial, más conversaciones, salir de la burbuja y sentirnos libres. Lo sexual estará ahí, pero como una consecuencia no como único objetivo”.

Ligar | iStock

“Ante el aumento de vacunación estamos asistiendo a una relajación de las medidas, en muchas ocasiones de forma temprana, por parte de la población. Esto se traduce especialmente en un aumento de las relaciones sociales, que qué duda cabe, van a llevar a un aumento de las relaciones sexuales. Hay personas que en este último año apenas han tenido encuentros sexuales, pero que han estado muy activos en las redes sociales y en las app de citas. Este es el momento de pasar otra vez al plano físico y son muchos los planes y las citas que quedaron pendientes, que ahora van a llevarse a cabo, Viajes con amigos, barbacoas, fiestas de verano en el jardín de una casa, reuniones en la playa....”, dice la sexóloga y periodistaSilvia Carpallo.

El sociólogo, médico y profesor de Ciencias Sociales y Naturales de la Universidad de Yale, Nicholas Christakis ya auguraba hace meses que después de la pandemia llegaría una época de desenfreno sexual y de derroche económico. “Ahora tenemos otro dato que iría a favor de esta medida: la campaña de vacunación precisamente va a acelerarse en verano, que será además el momento en el que las vacunas lleguen a la gente joven, por debajo de los 35 años, seguramente. En verano es un momento en el que es más fácil conocer gente nueva, en el que estamos más relajados para dedicarnos a otras áreas de nuestra vida que no sea la laboral, que además el calor aumenta nuestro deseo sexual... Es decir, se dan una serie de factores que crean un caldo de cultivo para que se dé un aumento de las relaciones”, detalla Carpallo.

Pero también lanza una advertencia: “Esto no quiere decir que no vaya a haber riesgos. Tenemos que recordar que, por el momento, está probado que las vacunas reducen el riesgo de la enfermedad pero aunque parece que reducen el riesgo de contagio no eliminan del todo el mismo. También hay que recordar que en verano también llegarán los viajes internacionales, y que todavía nos queda por saber respecto al impacto de las nuevas cepas que llegan del extranjero... Por todo ello, si bien este verano podremos disfrutar de la sexualidad como no lo hicimos el pasado verano, todavía es necesario tener ciertas medidas de precaución y no dejarnos llevar por la ansiedad de querer vivir en dos meses lo que nos hemos perdido este último año”.