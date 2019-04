¿Qué debes comer si tienes anemia?

“La anemia es la enfermedad hematológica más frecuente y afecta a un 20 % de la población mundial. La causa más frecuente es una deficiencia de hierro, bien porque no se ingiere los suficiente (más en los países en desarrollo) o bien porque hay algún tipo de pérdida sanguínea y el hierro de la dieta es insuficiente. La anemia por déficit de hierro es muy frecuente en las mujeres en edad fértil y en las embarazadas. La causa más frecuente de déficit de hierro en los países desarrollados son las pérdidas sanguíneas por lo que siempre hay que investigarlas si no está claro que estén ocurriendo. La segunda causa más frecuente de anemia es la asociada a enfermedades crónicas. Es decir, la anemia que aparece cuando "algo no va bien". Es una anemia en general no importante, insidiosa, que acompaña a pacientes con problemas renales, problemas reumáticos, pacientes con cáncer, etc. Otras causas de anemia relevantes son aquellas que acompañan déficit de otros nutrientes como la vitamina B12 y el ácido fólico”, comenta el doctor Mario Rodríguez Paíno, especialista en Hematología y director de Hemomadrid, centro miembro de Top Doctors.

¿Qué debes potenciar en tu alimentación para contrarrestar la anemia? ¿Hay algún alimento del que debas abusar? “El hierro más fácilmente absorbible es el hierro de la carne y de los productos animales. En los alimentos vegetales, el hierro presente es menos eficaz. Una dieta rica en hierro puede ayudar a las personas con tendencia a tener déficit, pero prácticamente siempre se va a quedar corta para tratar una anemia. Un sólo comprimido de hierro puede ser más eficaz que una semana tomando una dieta rica en hierro", explica.

Consume carne roja y frutos secos | iStock

Y añade: "Los alimentos ricos en hierro son las carnes, el hígado, las espinacas, las legumbres, pipas, frutos secos, algunos cereales fortificados. Se puede potenciar una dieta rica en hierro con vitamina C y evitando café, té y lácteos en combinación con los alimentos ricos en hierro. Otras anemias relacionadas con problemas nutricionales son las anemias por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. La primera es muy prevalente en veganos estrictos siendo recomendable su suplementación. Es poco frecuente una anemia por déficit folatos. Los folatos se encuentran en los vegetales de hoja verde, cereales y frutos secos.

Hay alimentos que deberás evitar

Cuidado, que determinados alimentos contrarrestan el efecto del hierro que tomes: es decir, puedes hincharte a suplementos o a carne roja y todo se va al traste porque consumas estos alimentos de los que hablamos. ¿Cuáles son? “Los alimentos ricos en calcio dificultan la absorción del hierro. También lo hacen el té y los fitatos presentes en la avena, salvado, centeno. Estos compuestos disminuyen la absorción de hierro y de otros minerales”, finaliza el médico.