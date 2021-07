Esta ropa le sienta fatal a tu salud íntima

Verano: tiempo de piscinas, de playa, de ríos… Y también, porque ya te ha pasado o le ha pasado a tus amigas, de cistitis, infecciones urinarias, etc. Lo de no quedarte durante horas con una prenda mojada puesta ya lo tienes interiorizado, pero, ¿sabías que determinadas prendas, más allá de la braguita del bañador mojadas, pueden sentarle como un tiro a tu salud íntima? Porque estrenamos temporada y puede que con las rebajas te hayas liado la manta a la cabeza y hayas incorporado a tu armario tal o cual prenda, pero ojo que algunas no son muy recomendables.

Los expertos de Chilly te dicen cuáles son esas prendas a evitar.

1. Pantalones, shors y jeans muy ajustados. Un pantalón skinny es un fondo de armario y lo sabes. “Sin embargo, si la tela es muy gorda puede causar irritación, debido al roce de las costuras. Así como dañar la vagina, ya que evitan la transpiración natural de los genitales. Por eso, desde la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia recomiendan vestir con pantalones anchos, faldas o vestidos”.

2. Panties, bodies o fajas. “Por el mismo motivo de los pantalones ajustados hay que evitar el uso de panties siempre que se pueda y en su lugar es preferible usar medias con elástico o liguero. También sucede con los bodies que tanto nos gustan en verano o fajas apretadas. Este tipo de prendas no transpiran lo suficiente, acumulando calor y humedad en la zona íntima, que pueden causar infecciones”, comentan en Chilly.

Ropa interior de seda | iStock

3. Ropa interior de seda y biquinis. La ropa interior de seda, así como de licra o nailon, nos puede parecer muy sexy. No hace falta tener una cita especial: cada vez son más las mujeres que se sienten empoderadas y a gusto consigo mismas si un día cualquiera llevan ropa interior bonita. “Sin embargo, las fibras sintéticas no son muy absorbentes y evitan el paso del aire. Puedes elegir ropa interior sexy, cómoda o del estilo que más te guste, pero seleccionando las prendas que sean de algodón, ya que es hipoalergénico (por lo que previene alergias, irritaciones y picores), protege de la humedad constante y deja respirar mejor la zona. Además, especialmente en verano hay que tener muchísimo cuidado con biquinis y bañadores mojados, que pueden ocasionar la aparición de hongos”, añaden.

Nadie dice que no te pongas un día esas braguitas de licra o que te quedes unas horas con un bañador mojado, pero la clave está en no abusar y en que esto suceda de forma ocasional, intentando ponerse a diario prendas de algodón y cambiarse rápidamente cuando salgas del baño. Irá en beneficio de tu salud, te lo aseguramos. Y sobre la hora de la higiene, Belén Gómez, ginecóloga del Hospital Infanta Leonor, recomienda no utilizar geles de ducha normales para tu higiene íntima porque podrían agredir el ecosistema vaginal. “Un gel de higiene íntima específico tiene un pH más ácido (el pH de la zona íntima está entre 3,5 y 5), agentes limpiadores más suaves y además está testado bajo control ginecológico”, añade.