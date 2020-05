No hay mejores aliadas en una sesión de series intensiva, como aliciente para un partido importante o para amenizar una charla con amigas. Las pipas, que son básicamente semillas de girasol, son uno de esos vicios a los que cuesta renunciar. Además, no hay por qué hacerlo. Pueden formar parte de una dieta enfocada a adelgazar sin ningún problema. Es decir, que si hay que comer algo para pasar el rato, mejor que sea esto que una bolsa de patatas fritas o una de gominolas.

Pipas de girasol. | Pixabay

Las pipas de girasol tienen unas 140 calorías por cada 50 gramos. Esto hace que no sea uno de los aperitivos más calóricos. Siempr deben tomarse en cantidades moderadas y, por supuesto, evitar las versiones que lleven mucha sal añadida, ya que la cantidad de sodio se puede disparar hasta los 3 gramos por cada 100 de producto. Tampoco es muy recomendable tomarlas con saborizantes de cualquier tipo debido a que estos también engordan de lo lindo... Ojo también con la cantidad, aunque si nos moderamos no tendríamos por qué tener problemas.

Lo importante del tema es que están repletitas de proteínas y vitaminas y minerales esenciales como el ácido fólico, la vitamina E, el hierro o el magnesio, con lo cual tienen un alto contenido nutricional. Pero, sobre todo, estas sabrosas semillas contienen fibra, que juega un papel fundamental a la hora de hacernos perder peso, y tienen, además, otros componentes que favorecen la aceleración del metabolismo. Aumentar la ingesta de fibra es un paso sencillo para echarle un cable a la pérdida de peso. Como la fibra absorbe agua, se hincha en el estómago y ralentiza la digestión. Como resultado, la fibra te hace sentir lleno durante un período de tiempo más largo, lo que hace que sea más fácil comer menos. Y en esto las pipas pueden ayudarnos.

Ensalada de escarola con pipas de girasol | Bainet TV

Lo bueno es mantenerse en una cantidad de unos 25 gramos al día para las mujeres y 38 gramos para los hombres. Así, obtenemos tres gramos de fibra por cada una de las raciones. No pasa nada si no tenemos excusa para tomarlas frente a la tele debido a que ese día no pongan nada. También es buena idea añadirlas en ensaladas, en cremas para darle un toque 'crunchy' o incluso en sándwiches sanos de pollo a la plancha, aguacate, etc. Lo cierto es que un hábito tan arraigado en nuestra cultura como el de comer pipas puede ser perfectamente compatible con una dieta sana. Y eso es una buenísima noticia.