Una receta irresistible sin gluten y sin lactosa: ¡Trufas con sabor a galleta Oreo!

Esta receta es tan fácil y está tan rica que cuando te animes a hacerla por primera vez, no podrás parar. Es perfecta porque se hace de forma muy rápida y necesita muy pocos ingredientes. ¿Los principales? Galletas tipo Oreo, chocolate negro para fundir sin gluten y sin lactosa, y crema de queso sin lactosa.

El resto de ingredientes como la nata o la mantequilla, si tienes problemas con el gluten no hay problema puesto que son productos genéricos, es decir, que por su naturaleza no llevan esta proteína. Con la mantequilla sólo habría que tener cuidado si son fáciles de untar o con fibra. En esos casos habría que mirar bien el etiquetado para saber si son aptas o no.

Además, la mantequilla puede ser tolerada por personas que tengan una intolerancia leve o moderada a la lactosa ya que contiene menos de un gramo de lactosa por cada 100. No ocurre lo mismo con la nata para montar que tiene que especificar bien que no contiene el azúcar de la leche.

Sabiendo todo esto, ya puedes comprar los ingredientes y ponerte manos a la obra para comprobar que estas originales trufas… ¡están de muerte!