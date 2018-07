¿Cómo conseguir unas piernas bonitas y definidas? Esta tabla de ejercicios tiene la clave

Step up: Necesitarás un banco o un step para realizar este ejercicio. Deja un pie fijo arriba, y sube y baja el otro hasta 20 veces. No tengas prisa, no es necesario alcanzar velocidad, pero sí controlar la bajada. Repite tres veces con cada pierna y realiza descansos de 30 segundos.

Split lateral: La posición de partida es la de pies juntos. Desplaza uno de ellos lateralmente y carga sobre esa pierna el peso de tu cuerpo. Regresa a la posición inicial y vuelve a repetir hasta 15 veces. Alterna una y otra pierna sin realizar descansos. Son 6 series en total: 3 con una y 3 con la otra.

Sentadilla búlgara: Sitúate de espaldas a un banco y apoya la parte anterior del pie. Con él arriba, realiza una sentadilla procurando que tanto la rodilla como el pie miren hacia el frente. Repite el mismo procedimiento con la pierna contraria y luego descansa. En total, deberás realizar tres series de 15 segundos con cada una.

Extensiones para gemelo: Ayúdate de un bordillo para realizar este ejercicio. Apoya en él la parte anterior del pie y luego ponte de puntillas. Cuando más te estires al hacerlo, mejor. Regresa a la posición inicial y repite subida y bajada hasta un total de 20 veces. El ejercicio consiste en un total de 4 series con descansos de 20 segundos entre una y otra.

Observarás resultados si practicas la tabla al menos dos días por semana. Y no te olvides de cuidar también tu alimentación.