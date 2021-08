Los peinados de invitada de boda más fáciles y rápidos

El cabello es uno de los aspectos más importantes que conforman un look ideal. Si tienes una boda o un evento próximamente al que quieres ir bien arreglada, en el vídeo te mostramos varios peinados que puedes hacerte tú misma en casa.

Para el primer peinado, hazte una pequeña coleta despeinada con la parte superior del pelo, tal y como aparece en el vídeo. Después, haz un pequeño agujero en la mitad de la coleta e introdúcela sobre sí misma. Sigue el mismo proceso repetidas veces hasta que alcances el largo de los hombros y a partir de ahí, realiza una trenza típica de tres particiones. A continuación, dobla la trenza hacia arriba enrollándola y fíjala con horquillas.

El segundo peinado es igual de sencillo. Haz una coleta baja dejando fuera los mechones de la parte delantera. Haz una trenza y enróllala hacia arriba y fíjala con horquillas, de la misma forma que hemos comentado en el peinado anterior. A continuación, enrolla los mechones de delante y colócalos en forma de X rodeando el moño hasta que puedas fijarlos en la parte inferior.

Para el último recogido, haz una coleta alta con todo el cabello y divide tres secciones. Ata cada una con una goma y comienza a darles la vuelta sobre sí mismas. Haz un moño con las tres secciones abullonadas hacia arriba, tal y como te mostramos en el vídeo, y utiliza los mechones restantes para rodear el peinado.

Consejos para combinar mejor tu look de invitada con el peinado

Llevar un peinado bonito es importante, sí, pero también debes tener en cuenta otros aspectos fundamentales para ser la invitada ideal. Por ejemplo, si llevas un vestido muy llamativo con volantes o estampados, opta por un peinado sencillo como un recogido para no sobrecargar el look. Por el contrario, si tu vestido es más sencillo, puedes optar por llevar el pelo suelto, o con un semirecogido. Para los escotes en palabra de honor la mejor opción son las ondas suaves o bien, la melena hacia el lado. Por último, no olvides fijar bien tu peinado con horquillas y con laca para que dure toda la noche.

