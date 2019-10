Un zoo chino recoge propinas mediante una cesta pegada al caparazón de una tortuga

Según las creencias chinas lanzar monedas al aire puede traer mal suerte. Sin embargo, esto no le ha servido de excusa al zoológico Nanning, en la capital de la región Guangxi, en China. Esta instalación ha sido el centro de la polémica en las redes del gigante asiático, al viralizarse la imagen de una tortuga recogiendo las propinas de los visitantes mediante una cesta pegada a su caparazón. La fotografía fue publicada el día 1 de octubre en la red social Sina Weibo, coincidiendo con el Día Nacional de la República Popular China. Con motivo de la celebración, a la "broma"´, ideada por los trabajadores del zoo, se sumó la colocación de una bandera china sobre el reptil.

La imagen fue capturada por el bloguero 'Tea - Tia', que denunció el suceso en la red social Wibo. La controversia surgió también debido al intento de estafar a los visitantes por parte del zoológico. "El animal se encontraba en un mal ambiente para su desarrollo, además no se veía a sus cuidadores por ningún lado" ha declarado el usuario que publicó la imagen a Pear Video, "no sé cómo un zoológico puede usar este método para exhibir animales preciosos", ha añadido el bloguero. Según medios locales uno de los trabajadores del zoológico respondió a la publicación, reprochando a las críticas que "cuando un orangután murió en le zoo nadie dijo nada".

La tortuga africana es una es una de las más grandes, con un caparazón que puede medir hasta 5 cm de largo y llegando a pesar hasta 100 kg. Este reptil necesita grandes espacios y una temperatura ambiente adecuada, ya que no tolera ni el frío ni la humedad, causándole problemas respiratorios. La responsable de prensa de PETA en Asia, Keith Guo, declaró a AsiaWire que "las tortugas pertenecen a la naturaleza, no son una herramienta para que las personas ganen dinero". "El zoológico debería escuchar las protestas del público chino y enviar a la tortuga a un santuario" ha añadido Guo. El portavoz del polémico centro ha declarado que se está investigando el suceso, sin embargo aún no se ha publicado ningún comunicado.