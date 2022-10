Viral 16 años después: lo entrevistan por error en la BBC tras confundirle con un experto en tecnología

En 2006 Guy Goma, un técnico congoleño residente en Reino Unido, visitó los estudios de la BBC para asistir a una entrevista de trabajo. Lo que no podía imaginar es que esa entrevista acabaría por hacerle viral tiempo después.

Goma había sido citado en las instalaciones para ser entrevistado para un trabajo como limpiador de soporte de datos en el departamento de TI de la corporación. En ese mismo momento, Guy Kewney, un experto en tecnología británico, también estaba en la BBC preparándose para una entrevista en directo sobre la disputa judicial de Apple Computer con el sello discográfico de los Beatles, Apple Corps.

A la persona encargada de ir a buscar a Kewney le dijeron que él estaba esperando en la recepción principal del edificio. Cuando preguntó a la recepcionista dónde se encontraba el experto, ella señaló hacia Goma. Para cerciorarse le preguntó si era Guy, y este al escuchar su nombre dijo que sí por lo que de forma inmediata fue llevado al estudio News 24.

Allí lo sentaron frente a las cámaras y lo conectaron con un micrófono. Mientas tanto Goma seguía pensando que estaba a punto de ser entrevistado para el puesto de trabajo al que optaba.

Fue entrevistado accidentalmente por la BBC

Cuando la periodista Karen Bowerman lo presentó como el experto en Internet Guy Kewney, Goma se dio cuenta de que todo era un error. Consciente de que estaba en la televisión, intentó mantener el tipo y responder a todas las preguntas que Bowerman le hacía sobre el tema.

"¿Te sorprendió este veredicto de hoy?", le preguntó la entrevistadora, a lo que Goma contestó que sí estaba sorprendido: "Estoy muy sorprendido de ver... este veredicto para mí, porque no me lo esperaba. Cuando vine, me dijeron otra cosa y vengo. "Tienes una entrevista", eso es todo. Así que es una gran sorpresa de todos modos", se limitó a decir.

Bowerman continuó con su entrevista sin prestar mucha atención a lo que acaba de decir: "Con respecto al costo que implica, ¿cree que ahora más personas realizarán descargas en línea?", preguntó. Al respecto Goma explicó que "en realidad, si puedes ir a todas partes, verás a muchas personas descargando a través de Internet y del sitio web, todo lo que quieran. Pero creo que es mucho mejor para el desarrollo, para mejorar lo que la gente quiere, y para conseguir más rápido las cosas que buscan", detalló.

Mientras tanto Kewney, que permanecía en la sala de espera, observaba atónito cómo estaban entrevistado al técnico congoleño en su lugar.

Viral 16 años después

Han pasado 16 años de aquel memorable momento, pero este miércoles las redes sociales han vuelto a recordar el suceso. "Hace 16 años, el técnico congoleño Guy Goma acudió a las oficinas de la BBC para una entrevista de trabajo. Lo confundieron con el experto en tecnología Guy Kewney y lo invitaron a un especial de la BBC. El hombre se negó a avergonzar a sus antepasados", han comentado algunos usuarios.