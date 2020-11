Un vídeo graba cómo una madre salva a su bebé de un ciempiés gigante en Tailandia

Una madre consigue salvar a su hijo de la mordedura venenosa de un ciempiés de gran tamaño en Tailandia. Las imágenes, publicadas ayer, han dado recibido miles de visitas por parte de los usuarios de Internet.

El suceso ha tenido lugar en la capital tailandesa de Bangkok y fue filmado por unas cámaras de videovigilancia. La madre del pequeño Nong estaba tumbada en el suelo de su domicilio con el teléfono móvil mientras el bebé jugaba distraído. En ese momento, un ciempiés de más de 30 centímetros de longitud avanza hacia el niño.

La madre de Nong ve al cientípedo en el último momento y consigue retirar a su bebé para evitar la mordedura del animal. La abuela del pequeño aparece en la escena y trata de atrapar al ciempiés colocando un vaso encima. El niño se encuentra ahora en perfecto estado y no ha sufrido ningún daño.

El ciempiés gigante

La especie animal que aparece en el vídeo es conocida como ciempiés vietnamita o ciempiés pelirrojo chino. Es una especie cuyo veneno puede causar dificultades en la respiración, inflamaciones severas y fiebre. La distribución geográfica del animal es muy amplia pero su presencia destaca en las regiones tropicales del planeta.

Insectos gigantes

Este no es el único caso de insectos gigantes recogido por los medios. El pasado mes de octubre una joven de Newscastle, en Reino Unido, compartió las imágenes de su mascota, un milpiés africano gigante, recorriendo su brazo: "Un día, descubrí que muchas personas tienen invertebrados como mascotas y así comenzó mi colección. Ahora tengo muchas mascotas invertebradas que me encanta compartir en mi Instagram para mostrarle al mundo que los insectos no dan tanto miedo como nos enseñan", cuenta la joven.