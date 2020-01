Un piloto graba un espectacular aterrizaje en medio de la niebla

Un piloto tuvo que realizar un aterrizaje complicado en Santiago de Compostela a causa de la densa niebla que sobrevolaba la ciudad gallega. El panorama era completamente blanco, como se puede apreciar en el vídeo, y anticipaba un aterrizaje cuanto menos, más tenso de lo normal.

La pista no se podía ver, pero los pilotos ya están preparados para este tipo de situaciones y consiguió hacer la maniobra sin problema.

Una densa niebla podría hacer que el vuelo se desviara, pero esta es la opción menos deseada por pasajeros y tripulación, así que el piloto continuó con el plan previsto. Los 12 minutos de aterrizaje condensados en este vídeo de dos minutos son increíbles porque parece que el piloto vaya totalmente ciego.

"Normalmente ves la pista antes. En este caso, no fue hasta los 150-100 pies (entre 30 y 45 metros de altura), lo que no es mucho, pero el límite para poder tomar tierra está en 50 pies. Si en ese momento no vemos la pista, hay que abortar el aterrizaje", explica el piloto.