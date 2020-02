A la hora de enfrentarse a un examen hay dos tipos de personas: están los que cuando no saben la respuesta a una de las pregunta la dejan en blanco y, por otro lado, los que deciden tirarse un triple y recurrir a la inventiva y la inspiración del momento, que no siempre da buenos resultados, pero no tiene nada que perder.

Carlos López, profesor de inglés, hizo recientemente un examen de verbos irregulares a sus alumnos, y una de las respuesta eran tan ingeniosa que decidió compartirla en Twitter.

El ejercicio en cuestión consistía en escribir las formas del infinitivo, pasado simple, y 'past participle' de algunos verbos irregulares en inglés entre los que estaba 'disparar'. "Pim, pam, pum", escribió el alumno. Este joven consideró que una onomatopeya era la respuesta correcta, o al menos la escribió para no dejar el hueco en blanco.

"Le pongo un 10, ¿no?", escribió en Twitter el profesor. El mensaje acumula más de 43.000 respuestas y ha sido retuiteado en más de 200.000 ocasiones. Aunque la respuesta correcta era "shoot, shot, shot", los usuarios han aplaudido el ingenio del alumno.