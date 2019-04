La respuesta feminista de Alexa cuando le preguntas por las elecciones generales del 28A

Cada vez son más los aparatos electrónicos que llevan incorporados asistentes virtuales. Alexa, el altavoz de Amazon, es uno de ellos y está dando mucho que hablar.

Con este altavoz ya puedes tener una conversación e interactuar con él sobre las próximas elecciones generales del 28 de Abril. Si le preguntas sobre quién podría ser el próximo Presidente de Gobierno te contestará lo siguiente: "Creo que no me la juego demasiado si digo que será un hombre. Me hubiese gustado ver a alguna mujer como candidata".

Existen diferentes habilidades que pueden programarse en Alexa para poder tener una experiencia más personalizada. Una de las skills del momento es la programada para los comicios de final de este mes y puede descargarse en la página de Bluecell. Esta habilidad se describe así misma como: "Soy una skill que pretende de una manera objetiva darte información sobre los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del 28 de abril en España". Sus características son:

1. Realizar encuesta sobre intención de voto (Alexa, abre elecciones y mi intención de voto es por x)

2. Hablarte de la información básica de cada partido (Alexa, abre elecciones y hablame de partido popular)

3. Consultar el resultado de la encuesta de intención de voto (Alexa, abre elecciones y dime el resultado de la intención de voto)

4. Consultar el resultado de las votaciones a partir del 28 de abril (Alexa, abre elecciones y dime quien gano las elecciones en España)