¿Quién es Abhigya Anand, el niño que predijo la llegada del coronavirus?

Abhigya Anand se ha hecho famoso tras hacerse viral un vídeo subido a su cuenta de Youtube en agosto del 2019 en el que precedía la llegada del coronavirus.

El menor tiene 14 años y nació en Karnataka (India). A pesar de su corta edad, Abhigya Anand es astrólogo, arquitecto y analista de valor de oro, según publica el diario La Nación, disciplinas en las que destaca por ser el más joven del mundo en tenerlas.

El menor se sacó un posgrado en Microbiología ayurvédica y fue la persona más joven en graduarse en Vastu Shastra, una antigua doctrina hinduista que se basa en la influencia de la naturaleza en la humanidad.

Tiene un canal de Youtube en el que hace predicciones junto a su hermana, la mayoría de ellas relacionadas con la astrología, Vastu Shastra y medicina ayurvédica. Los hermanos tienen 5 millones de subscriptores que son fanáticos de lo que hacen.

Abhigya Anand recibió el Premio Global Child Prodigy por ser uno de los cien talentos infantiles más destacados del mundo.

En las últimas semanas se ha hecho viral un vídeo de agosto de 2019 que el joven publicó. En él advertía de "una enfermedad mortal que llegará a todos los rincones del mundo" y que empezaría en noviembre de 2019.

El vídeo se titula 'Severe Danger To The World From Nov 2019 To April 2020' (Severo daño para el mundo desde noviembre de 2019 a abril de 2020)" ha dado la vuelta al mundo, ya que podría ser una predicción de la llegada del coronavirus. El joven Abhigyan Anand ahora se ha pronunciado sobre el fin de la pandemia de coronavirus y asegura que será el 6 de septiembre.