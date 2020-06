¿Puedes ver el oso en esta imagen? El reto visual que casi nadie puede resolver

Uno de los pasatiempos favoritos de muchas personas durante el confinamiento han sido los retos visuales. Estos ayudan a agudizar nuestro ingenio y poner todos nuestros sentidos alerta.

Las redes sociales se han llenado de estas pruebas en las que se requiere estar atento y centrarse en una imagen para encontrar objetos, personas o animales que a simple vista están ocultos. Uno de los últimos que ha circulado es uno en blanco y negro en el que se ven varios tipos de medicamentos y pastillas, y en un lugar de la imagen hay escondido un oso panda.

No solo debes encontrar al osito, también hacerlo en menos de diez segundos:

Reto viral | Agencias

De primeras, no es fácil dar con él, pero si se presta atención se puede conseguir....

Si todavía no lo has podido encontrar, te damos una pista: deberías buscar por la parte superior izquierda. Ten en cuenta que es posible que no salga el animal entero.

Si ya te has dado por vencido, te dejamos aquí la solución: