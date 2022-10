Pedir matrimonio resulta cada vez un tema más complicado. Por norma general, suele ser una situación romántica y emocionante. Pero esta pedida de matrimonio roza la ciencia ficción. Ha ocurrido en Murcia y el artífice -el novio- ha superado todas las barreras del surrealismo que hasta ahora habíamos visto. El vídeo, en redes sociales, cuenta con más de 1 millón de reproducciones.

En esta pedida de mano, el novio -disfrazado de Darth Vader- llega en un ataúd y saca un cartel que pone lo siguiente: "Espero que me digas que no". El novio realiza el acto con la ayuda de sus amigos. La novia está impresionada y emocionada. Finalmente, 'Darth Vader' se arrodilla y saca el anillo. Ella, ante la incertidumbre, dice que sí.

Ha ocurrido en la localidad de Fortuna, en Murcia, a media hora al norte de la capital. El novio quiso sorprender a su pareja, que se encontraba tranquilamente en una terraza, y para ello contrató a una comparsa de más de una decena de músicos que le acompañaban, mientras sus amigos portaban un ataúd al hombro y de fondo sonaba una marcha de Semana Santa.

La banda sonora de Star Wars entra en acción

Cuando la comitiva llegó hasta donde se encontraba la protagonista, los jóvenes que portaban el ataúd lo dejaron en suelo. En ese momento, los músicos cambiaron la sintonía y comenzó a sonar la banda sonora de Star Wars. Posteriormente, abrieron la tapa del ataúd y salió el joven disfrazado de Darth Vader, que comenzó a darse paseos ante la atónita mirada de los que estaban presentes.

El personaje del lado oscuro, después de unos cómicos pasos de baile, se acercó hasta su novia y le pidió matrimonio, a lo que ella respondió que sí limpiándose una lágrima. Pero esto no iba a acabar aquí. Ambos se subieron a la parte trasera de un camión y bailaron la canción de Abba 'Dancing Queen'. No obstante, hay situaciones en las que pedir matrimonio no sale tan bien como en un principio se esperaba.