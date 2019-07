Una oferta de trabajo de un albañil en Avilés se ha convertido en un mensaje viral por su polémico título: 'Marido de alquiler'. En el cartel se puede leer una oferta de trabajo que no tendría por qué ofender a nadie si no fuese por ese polémico encabezado.

"¿No tienes un manitas en casa y no te puedes permitir el precio de una empresa especializada o tienes miedo a que te engañen? ¡Aquí estamos nosotros, 15 años de experiencia, nueve años trabajando!", recoge la oferta de trabajo.

Una joven, ofendida por el encabezado, ha publicado una foto del cartel para denunciarlo en redes sociales y las críticas al albañil no han tardado en llegar. Además, según publica La Voz de Avilés, la joven escribió a boli bajo el texto del hombre: "Las mujeres podemos hacer esto solas".

"Me he encontrado este cartel por la calle, y le he dejado una notita escrita a boli, no se me ocurre una forma peor de promocionarte. No es gracioso, es ofensivo, es PATRIARCADO, ese gigante que ya no nos asusta y al que plantamos cara. Y quien lo vea divertido, que se plantee las cosas, por que de verdad que no lo es y si nos casamos, lo hacemos por amor a la persona,no por tener un manitas en casa", denuncia en su cuenta, según recoge el diario.